Uno, dos, tres. Hat trick. Y ovación del Santiago Bernabéu. ¿Mbappé? No, él ni siquiera jugó ese partido. Y tampoco son Haaland, Semenyo u otros jugadores de Guardiola. El autor de los tres goles en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City fue Federico Valverde, que una vez más se confirma como uno de los mejores centrocampistas del mundo. Centrocampista box to box, pero también lateral derecho cuando es necesario, con números de mediapunta: esta temporada ha participado en 18 goles del Real Madrid, ha marcado 6 goles y ha dado 12 asistencias. Números de fenómeno.
2016-2026, los diez años de Valverde en el Real Madrid: desde la intuición de Zidane hasta el triplete con el Manchester City en la Champions League
El Real Madrid lo fichó hace 10 años del Peñarol, con el que solo había jugado 10 partidos. De hecho, ya lo había fichado el año anterior para adelantarse a la competencia. ¿El precio? 5 millones de euros. Hoy nos da risa. Los Merengues han gestionado su crecimiento con cuidado y atención, el club se ha preocupado de que diera cada paso en el momento adecuado y hoy, voilà, se encuentran con un jugador de primer nivel: empezó en el Real Madrid Castilla, el equipo juvenil de los Blancos, luego fue cedido al Deportivo La Coruña, que seguirá siendo su única experiencia lejos de Madrid. El entrenador que tuvo la intuición de darle continuidad como titular fue Zinedine Zidane en la temporada 2019-20, en la que marcó su primer gol con el Real y ganó su primera Liga. El resto es historia, hecha de premios, trofeos (14) y goles. Su especialidad son los tiros desde fuera del área, y entre las estadísticas a destacar está su 91 % de precisión en los pases.
CONTRATO, CLÁUSULA RESCISORIA E INTERÉS DEL UNITED
Tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2029 y una cláusula de rescisión inalcanzable para cualquiera: la cifra es de 1000 millones de euros, algo que ni siquiera los clubes árabes pueden pagar. A día de hoy, más allá de la cláusula, parece imposible ver a Federico Valverde con otra camiseta: el verano pasado hubo rumores sobre el interés del Manchester United, pero el jugador nunca se planteó la posibilidad de dejar el club español. El jugador está agradecido al club que lo descubrió cuando era un niño en Uruguay y lo llevó a la cima del mundo. Y hoy, el Bernabéu se ha puesto en pie para él.