¿200 millones de euros por Michael Olise? Los directivos del FC Bayern ponen el punto y aparte ante las megafichajes del Real Madrid y el Liverpool

Según estas informaciones, el Real Madrid estaría dispuesto a desembolsar la friolera de 165 millones de euros por este jugador excepcional, una especie de regalo de reconciliación del presidente Florentino Pérez tras una temporada que ya se presenta turbulenta. Pero eso no es todo. Al parecer, los Reds estarían dispuestos a llegar incluso a los 200 millones de euros para sustituir a Mohamed Salah. El egipcio había anunciado su marcha del Liverpool el mismo martes.

Aunque con tales sumas Olise batiría todos los récords de la Bundesliga e incluso rivalizaría con el traspaso récord de Neymar (222 millones de euros del FC Barcelona al PSG, en 2017), los responsables del campeón alemán parecen mantener la calma.