¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Saudi Gulf Cup 2026SaudiNT (X)
Traducido por

20 cuerpos técnicos y 27 títulos: ¿qué ha cambiado en el fútbol saudí desde la última coronación de la selección?

FEATURES
Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Arabia Saudí
Emiratos Arabes Unidos
Gulf Cup
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudí rompe una maldición de 23 años

La selección de Arabia Saudí puso fin a una larga sequía, que se prolongó durante 23 años completos, en los que estuvo totalmente ausente de los podios como campeón absoluto, tras coronarse en la Copa del Golfo Pérsico "Golfo" 27.

La selección saudí venció a su homóloga de Emiratos Árabes Unidos por 2-0, en el partido que las enfrentó este martes, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la final de la vigésimo séptima edición del torneo del Golfo.

La victoria otorgó a la selección saudí su primer título en 23 años, concretamente desde que se coronó en la Copa del Golfo Pérsico en 2003, ya que no había logrado ganar ningún otro título desde entonces.

  • 27 participaciones sin títulos

    Desde su última coronación, la selección saudí ha participado en 27 torneos, de distintas denominaciones, en los que no logró conquistar ningún título, siendo su mayor logro el segundo puesto en 5 ocasiones.

    Arabia Saudí ha participado en 4 ediciones de la Copa del Mundo desde entonces, en los años 2006, 2018, 2022 y 2026, y en todas ellas quedó eliminada en la fase de grupos, sin lograr clasificarse para las ediciones de 2010 y 2014.

    En el plano continental, la selección saudí ha participado en la Copa Asiática de Naciones 6 veces desde su última coronación, siendo su mayor logro el segundo puesto en 2007, tras la derrota ante Irak en la final.

    Por el contrario, Arabia Saudí se despidió del torneo en octavos de final en dos ocasiones, en 2019 y 2023, y en la fase de grupos 3 veces, en los años 2004, 2011 y 2015.

    En el ámbito del Golfo, la selección saudí participó en 10 ediciones de la Copa del Golfo Arábigo antes de la Copa del Golfo 27, pero su mayor logro fue el segundo puesto en 4 ocasiones, en los años 2009, 2010, 2014 y 2019.

    Asimismo, la selección saudí disputó el torneo de la Federación de Asia Occidental 3 veces, en los años 2012, 2014 y 2019, pero en todas ellas quedó eliminada en la fase de grupos.

    En el plano árabe, Arabia Saudí participó en 3 ediciones de la Copa Árabe, siendo su mejor logro el tercer puesto en 2025, mientras que obtuvo el cuarto puesto en 2012 y se despidió de la edición de 2021 en la fase de grupos.

  • Los entrenadores de Arabia Saudí: 20 cambios

    El neerlandés Gerard van der Lem fue el artífice del último título de la selección saudí, ya que fue el director técnico que la dirigió en la Copa del Golfo Arábigo de 2003.

    El entrenador neerlandés dejó el banquillo de Arabia Saudí en 2004, y desde entonces la Federación Saudí de Fútbol ha realizado 20 cambios en el cargo de director técnico de la selección absoluta, con un total de 17 entrenadores, el último de ellos el griego Georgios Donis.

    El nombre más destacado de esos cambios fue el del director técnico nacional Nasser Al-Johar, quien ocupó el cargo de forma interina en 3 ocasiones, frente a una vez del otro entrenador saudí, Yousef Anbar.

    A excepción de este dúo, todos los entrenadores de la selección saudí fueron extranjeros, encabezados por el francés Hervé Renard, que dirigió a Arabia Saudí en dos etapas y contribuyó a que llegara a dos fases finales de la Copa del Mundo.

  • 6 títulos asiáticos para los clubes

    En el periodo en el que la selección de Arabia Saudí no logró conquistar ningún título a lo largo de 23 años, los clubes de la liga saudí imponían su dominio en el continente asiático.

    Se han disputado 22 ediciones de la Liga de Campeones de Asia desde la última coronación de Arabia Saudí, de las cuales los clubes saudíes han ganado 6, con dos títulos para cada uno de ellos: Al Ittihad, Al Hilal y Al Ahli.

    Por el contrario, los clubes de Corea del Sur se proclamaron campeones en 7 ocasiones, siendo los únicos con más títulos que los clubes saudíes, frente a los 5 títulos de los clubes de Japón, dos de China y un único título para Australia y los Emiratos Árabes Unidos, respectivamente.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • La Liga Saudí: 6 campeones en 23 ediciones

    A nivel nacional, se han disputado 23 ediciones de la Liga de Arabia Saudí desde la última coronación de la selección, y 6 clubes diferentes lograron hacerse con el título.

    El Al-Hilal fue el campeón más destacado durante esa etapa, pues ganó la Liga de Arabia Saudí en 10 ocasiones, frente a los 4 títulos de cada uno de Al-Ittihad y Al-Nassr, y 3 del Al-Shabab, además de un único título para cada uno de Al-Ahli y Al-Fateh.