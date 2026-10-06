Desde su última coronación, la selección saudí ha participado en 27 torneos, de distintas denominaciones, en los que no logró conquistar ningún título, siendo su mayor logro el segundo puesto en 5 ocasiones.

Arabia Saudí ha participado en 4 ediciones de la Copa del Mundo desde entonces, en los años 2006, 2018, 2022 y 2026, y en todas ellas quedó eliminada en la fase de grupos, sin lograr clasificarse para las ediciones de 2010 y 2014.

En el plano continental, la selección saudí ha participado en la Copa Asiática de Naciones 6 veces desde su última coronación, siendo su mayor logro el segundo puesto en 2007, tras la derrota ante Irak en la final.

Por el contrario, Arabia Saudí se despidió del torneo en octavos de final en dos ocasiones, en 2019 y 2023, y en la fase de grupos 3 veces, en los años 2004, 2011 y 2015.

En el ámbito del Golfo, la selección saudí participó en 10 ediciones de la Copa del Golfo Arábigo antes de la Copa del Golfo 27, pero su mayor logro fue el segundo puesto en 4 ocasiones, en los años 2009, 2010, 2014 y 2019.

Asimismo, la selección saudí disputó el torneo de la Federación de Asia Occidental 3 veces, en los años 2012, 2014 y 2019, pero en todas ellas quedó eliminada en la fase de grupos.

En el plano árabe, Arabia Saudí participó en 3 ediciones de la Copa Árabe, siendo su mejor logro el tercer puesto en 2025, mientras que obtuvo el cuarto puesto en 2012 y se despidió de la edición de 2021 en la fase de grupos.