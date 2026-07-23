13 teorías: la obsesión por la conspiración se enciende en Argentina

Las teorías conspirativas, procedentes de Argentina, en especial aquellas que promueven los creadores de contenido que obtienen beneficios a costa del aumento de visualizaciones e interacciones, han alcanzado niveles dignos de estudio tras la coronación de España en la Copa del Mundo.

La prensa tradicional no adopta este caos, pero muchos aficionados sí lo hacen, y a veces decenas de miles de fanáticos que necesitan explicaciones sobrenaturales para lo que, en realidad, no fue más que una derrota ante un rival mejor.

Quizá la mejor prueba de ello sea la amplia difusión de la frase "algo pasó", tras ver el discurso motivacional de Messi, hasta el punto de que el entrenador Lionel Scaloni, una leyenda como Mario Kempes, e incluso la Asociación del Fútbol Argentino, se vieron obligados a intervenir para poner fin a la constante escalada de estas ideas, la última de las cuales fue la afirmación de que el balón de Pau Cubarsí en el último minuto entró realmente en la portería de Unai Simón.

El "diario Marca" reunió 13 teorías que circulan en Argentina para sostener la existencia de una conspiración contra los bailarines de tango.