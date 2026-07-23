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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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13 teorías: la obsesión por la conspiración se enciende en Argentina

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L. Messi
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Las teorías conspirativas, procedentes de Argentina, en especial aquellas que promueven los creadores de contenido que obtienen beneficios a costa del aumento de visualizaciones e interacciones, han alcanzado niveles dignos de estudio tras la coronación de España en la Copa del Mundo.

La prensa tradicional no adopta este caos, pero muchos aficionados sí lo hacen, y a veces decenas de miles de fanáticos que necesitan explicaciones sobrenaturales para lo que, en realidad, no fue más que una derrota ante un rival mejor.

Quizá la mejor prueba de ello sea la amplia difusión de la frase "algo pasó", tras ver el discurso motivacional de Messi, hasta el punto de que el entrenador Lionel Scaloni, una leyenda como Mario Kempes, e incluso la Asociación del Fútbol Argentino, se vieron obligados a intervenir para poner fin a la constante escalada de estas ideas, la última de las cuales fue la afirmación de que el balón de Pau Cubarsí en el último minuto entró realmente en la portería de Unai Simón.

El "diario Marca" reunió 13 teorías que circulan en Argentina para sostener la existencia de una conspiración contra los bailarines de tango.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El balón entró en la portería.

    "¿Recuerdan que antes los porteros revisaban la portería? ¿Y se aseguraban de que la red estuviera bien sujeta y en buen estado? Esto es algo que no he visto en este Mundial. Entonces, ¿es posible que el balón atravesara la red?"

    Esta es la más reciente de las teorías de uno de los usuarios, que insisten en que el balón entró en la portería en aquella jugada milagrosa que despejó Cubarsí. 

    Los defensores de esta teoría se basan en la sombra del balón sobre la línea de meta como "prueba", y de ella se desprenden además otras afirmaciones, como la posibilidad de manipular el chip electrónico que se encuentra dentro del balón y moverlo a voluntad de quien lo controla.

    Amenazas a las familias de los jugadores: no se les permitía ganar

    "Los jugadores argentinos y sus familias fueron amenazados. No podían ganar la final. Esta información proviene de dirigentes del fútbol argentino que se encontraban en Estados Unidos."

    Esto es lo que dijo el periodista Sergio Oviedo y, según otras fuentes, todas las familias fueron amenazadas sin excepción, razón por la cual muchas de ellas no asistieron al partido final.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Prueba antidopaje sorpresa

    Una de las teorías sostiene que la FIFA sometió a la selección argentina a un control antidopaje sorpresa e inusual apenas minutos antes de saltar al terreno de juego, lo que afectó a la concentración física y mental de los jugadores.

    Pero la FIFA aseguró que todos los protocolos médicos se ejecutaron conforme a los criterios habituales del torneo, sin que la delegación argentina registrara objeción o irregularidad alguna.

    Y, por supuesto, algunos evocan los recuerdos del Mundial de 1994 y el célebre caso de la muestra positiva de Diego Maradona, cuando pronunció su inmortal frase: "Me cortaron las piernas".

     El plan de Trump, el rey de España, la Premier League, Florentino y el Atlético de Madrid

    Según esta teoría, Argentina perdió de forma deliberada como parte de un gran plan orquestado por una serie de actores internacionales hostiles al país y molestos por la pancarta de las "Islas Malvinas" que los jugadores desplegaron tras la victoria sobre Inglaterra.

    El Gobierno británico

    Continuamos con la historia de la pancarta de las Malvinas, ya que la teoría sostiene que Gianni Infantino le dijo a Messi que debía entregar la copa, porque eliminar a Argentina ya no era posible una vez vendidas todas las entradas, pero sí se la podía castigar más adelante con una suspensión de diez años.

    Y un usuario de TikTok añade: "El Gobierno británico fue el que empujó a la FIFA a tomar medidas extremas contra la selección argentina. Y es pura casualidad que Lisandro Martínez y Cristian Romero, quienes sostuvieron la pancarta de las Malvinas, sufrieran lesiones".

  • Gianni Infantino Donald Trump RodriGetty Images

    La histórica ley de la FIFA

    Esta teoría sostiene que ninguna selección puede ganar la Copa del Mundo dos veces consecutivas y que, por tanto, a Argentina no se le permitía conservar el título.

    Los defensores de esta teoría ignoran que Italia y Brasil ya habían logrado esa hazaña, y aseguran que el torneo necesitaba un campeón europeo «por razones comerciales, televisivas o políticas», según lo que cada uno prefiera.

    Infantino quiere ser reelegido

    La teoría también afirma que Infantino cerró un acuerdo con la Unión Europea, según el cual España ganaría el Mundial a cambio de garantizar los votos del bloque europeo y de la Federación Española de Fútbol en las elecciones a la presidencia de la FIFA previstas para 2027.

    Según este relato, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, amenazó con no apoyar a Infantino si Argentina se coronaba campeona del mundo, lo que empujó a los jugadores argentinos a ceder ante las presiones.

    Tan solo tres tuits que promueven esta teoría, sin prueba alguna, acumularon más de dos millones de visualizaciones.

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  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    El FBI quería detener a Chiqui Tapia en el estadio

    La teoría sostiene que esta crisis llegó al vestuario minutos antes del partido y afectó psicológicamente a los jugadores, para luego extenderse al aeropuerto, donde fue confiscado el teléfono de Claudio "Chiqui" Tapia y se retuvo el avión de regreso durante dos horas.

    La Asociación del Fútbol Argentino se vio obligada a desmentir estas afirmaciones.

    Lo que sí es cierto es que las autoridades estadounidenses investigan operaciones comerciales vinculadas a la Asociación Argentina, y han solicitado información sobre comunicaciones relacionadas con Claudio Tapia y otros responsables.

    La teoría de la masonería y los rituales de transferencia de entidad

    Esta teoría merece que prepares un cuenco de palomitas, pues todo comenzó a partir de la famosa imagen en la que aparece Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando era un bebé, y que algunos consideraron un "ritual masónico de iniciación" o una "operación de transferencia de una entidad espiritual".

    Los defensores de la teoría afirmaron que el Barcelona funciona como un "club masónico", y que el elemento del agua representa un "bautismo" que simboliza el traspaso del dominio futbolístico de Sudamérica a Europa.

    Estos mensajes también vincularon la imagen con ciertos patrones numéricos relacionados con la final, sin aportar ningún documento ni testimonio que respaldara estas afirmaciones. 

    Algunos incluso analizaron la fecha de celebración de la final, el momento del gol decisivo en el tiempo extra (minuto 106) e incluso el diseño arquitectónico del estadio "MetLife", en busca de supuestas conexiones con la masonería o las "élites globales".

    Es más, la aparición de un símbolo parecido al emblema masónico dentro del escudo de Argentina en algunas retransmisiones televisivas bastó para avivar el entusiasmo de algunos.

  • Jugaron en defensa de los intereses de las casas de apuestas

    Según esta teoría, las lesiones de Lisandro Martínez y Cristian Romero, el hecho de que la selección argentina no realizara ni un solo disparo a puerta durante todo el partido y su exagerado posicionamiento defensivo fueron, todos ellos, consecuencia de acuerdos con las casas de apuestas, y no debido al dominio absoluto del balón por parte de España.

    España cedió sus bases militares a Estados Unidos a cambio del Mundial

    Una de las teorías sostiene que España accedió a permitir a Estados Unidos utilizar las bases militares de Rota y Morón para ejecutar ataques contra Irán, a cambio de ganar la Copa del Mundo.

    Sin embargo, estas afirmaciones no se sustentan en ningún documento, testimonio ni información verificable.

    Además, contradicen por completo la postura oficial del Gobierno español, que ha negado «de forma rotunda» que Estados Unidos utilizara dichas bases en sus operaciones contra Irán, y ha afirmado que no lo ha permitido ni lo permitirá.

    Hasta el momento, no se ha hallado ningún documento oficial que apunte a un cambio en esta postura, en contra de lo que difunden estos mensajes engañosos.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    La afición sufrió un agotamiento de energía: brujería y hechicería

    Muchos aficionados hablan de que la afición y los jugadores sufrieron un drenaje de energía, y dicen que sintieron "algo extraño", o que su energía "fue absorbida", al considerar que las élites o el orden mundial intervinieron de forma "vibracional" porque querían ver a España campeona del mundo.

    La plataforma española "Maldita" reveló que solo dos vídeos que promueven esta idea acumularon más de 8 millones de visualizaciones en "TikTok".

    Otros relatos apuntan a que Argentina fue víctima de magia negra o brujería... e incluso algunos aseguran que esta información les llegó "del más allá".

    El árbitro Slavko Vinčić

    Las decisiones del árbitro esloveno Slavko Vinčić no se libraron de las acusaciones, ya que muchos argentinos pusieron en duda su desempeño, hasta el punto de reunir cerca de 100.000 firmas a través de la plataforma "Change.org" para exigir que se repita la final del Mundial.

    Los promotores de la petición sostienen que el árbitro tuvo una actuación "polémica y corrupta", y que "fue comprado para influir en el resultado del partido".