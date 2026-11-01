«129 años de gloria y la camiseta es historia. Devolvednos nuestra Juventus»: protesta de los aficionados de la Juventus fuera del estadio antes del partido contra el Napoli

Próximos partidos JUV Serie A 14:45 NAP Ver

La Juventus se prepara para afrontar un partido complicadísimo, pero importantísimo, ante el Napoli en el duelo directo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027. La Juventus llega tras una de sus peores actuaciones de la temporada: la derrota sufrida a domicilio ante el Genoa, que ha reabierto la crisis en torno al equipo y al banquillo de Luciano Spalletti.

Y en el exterior del Allianz Stadium también los ultras de la Juventus han querido expresar su malestar con cánticos de reproche al equipo y al entrenador, pero, sobre todo, con una pancarta que insta a los jugadores a respetar la camiseta que visten.