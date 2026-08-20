Arteta ha ofrecido una actualización definitiva sobre el futuro de Lewis-Skelly, al afirmar que está «100 por 100» seguro de que el jugador de 19 años seguirá en el club más allá del cierre del mercado de verano. El internacional inglés se ha convertido en un talento codiciado tras su irrupción en el primer equipo, despertando el interés de clubes como Chelsea y Manchester United.

La especulación se intensificó debido a las posibles implicaciones financieras de una operación, con sugerencias de que el Arsenal podría verse tentado a vender para registrar «beneficio puro» en sus balances. Como canterano, cualquier cantidad de traspaso por Lewis-Skelly, que debutó con el primer equipo del Arsenal en un empate en septiembre de 2024 contra el Manchester City y desde entonces suma 76 partidos, un gol y siete asistencias en todas las competiciones, supondría un impulso significativo para la situación del club con las reglas de beneficio y sostenibilidad.