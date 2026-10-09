«¡100 por cien!». El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, insiste en que la Premier League sigue siendo la mejor del mundo pese a las infracciones de las normas financieras del Manchester City

El City se enfrenta actualmente a duras sanciones después de que una Comisión Independiente declarara al club culpable de infringir 114 normas financieras. Los cargos se refieren a un periodo de nueve años comprendido entre 2009 y 2018.

El Manchester City está recurrriendo activamente el demoledor veredicto. Si su recurso fracasa, podría recibir multas millonarias o incluso enfrentarse a la expulsión total de la Premier League.

En medio de las consecuencias, se pidió al entrenador del Arsenal, Arteta, que compartiera su opinión sobre la situación. El español trabajó anteriormente en el Etihad Stadium, donde ganó dos títulos de liga como asistente del exentrenador Pep Guardiola.