¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

«¡100 por cien!». El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, insiste en que la Premier League sigue siendo la mejor del mundo pese a las infracciones de las normas financieras del Manchester City

M. Arteta
Manchester City
Arsenal
Premier League

Mikel Arteta insiste en que la Premier League sigue siendo la mejor liga del mundo pese a que el Manchester City haya sido declarado culpable de infringir las normas financieras. El técnico del Arsenal esquivó las preguntas sobre posibles sanciones, pero elogió a otros clubes por aumentar la competitividad de la liga.

  • El Manchester City, culpable de infracciones financieras

    El City se enfrenta actualmente a duras sanciones después de que una Comisión Independiente declarara al club culpable de infringir 114 normas financieras. Los cargos se refieren a un periodo de nueve años comprendido entre 2009 y 2018.

    El Manchester City está recurrriendo activamente el demoledor veredicto. Si su recurso fracasa, podría recibir multas millonarias o incluso enfrentarse a la expulsión total de la Premier League.

    En medio de las consecuencias, se pidió al entrenador del Arsenal, Arteta, que compartiera su opinión sobre la situación. El español trabajó anteriormente en el Etihad Stadium, donde ganó dos títulos de liga como asistente del exentrenador Pep Guardiola.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arteta evita el ruido constante

    Arteta firmó un nuevo contrato de cuatro años a principios de esta semana, lo que le convierte en el entrenador con más tiempo en el cargo de la máxima categoría tras la reciente marcha de Guardiola. Cuando le preguntaron si la reputación de la liga ya había quedado dañada por el veredicto de culpabilidad, el técnico del Arsenal optó por esquivar la polémica.

    «Hay un proceso ahí, de nuevo, que no está resuelto; sigue en curso y creo que podremos tener una opinión mucho más clara una vez se resuelva», explicó Arteta, en declaraciones recogidas por ESPN. «Hasta ahora no estoy preparado para hacer comentarios».

    Preguntado por si sus éxitos anteriores en el City estaban empañados, añadió: «Entiendo de dónde viene la pregunta. Hay mucho ruido alrededor de esto, es un proceso en curso que todavía no se ha resuelto y creo que debemos respetarlo».

  • La mejor liga del mundo

    A pesar de la enorme controversia que rodea a sus antiguos empleadores, Arteta cree firmemente que el estatus de la Premier League es intocable. Fue tajante cuando le preguntaron si la máxima categoría inglesa seguía siendo la mejor liga del fútbol mundial.

    «Al 100 %», declaró Arteta. «Es la mejor liga del mundo en mi opinión, sí, por muchas razones y también porque llevo aquí más de 20 años y seguirá siendo la mejor liga del mundo».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty

    Centrarse en defender el título

    Tras poner fin por fin en mayo a la espera de 22 años del Arsenal por un título de liga, Arteta sigue centrado únicamente en lo que ocurre sobre el terreno de juego. Mientras el proceso legal que involucra al City continúa desarrollándose, su plantilla estará decidida a mantener su dominio nacional.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Leeds crest
Leeds
LEE
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI