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Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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¡100 millones de euros! ¿Por qué se disputan el Real Madrid y el Arsenal a la joya del Leverkusen?

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«... ¡El mejor delantero joven de Europa!»

Una de las joyas de la Bundesliga ha llamado la atención de los grandes clubes europeos, en una trayectoria que podría cambiar su futuro en breve, tras haber demostrado recientemente que es capaz de ofrecer un rendimiento excepcional, a pesar de un comienzo relativamente modesto.

Se trata de la estrella del Bayer Leverkusen, Christian Kofani (19 años), de quien se sabía muy poco, pero es posible que el equipo alemán haya descubierto una joya y que tenga que luchar para retenerlo el próximo verano.

El joven jugador camerunés fichó por el Bayer Leverkusen por solo 5,25 millones de euros procedente del Albacete español.  

  • Descubrimiento de Leverkusen

    Antes de fichar por el Albaseti, Kovani no había disputado ni un solo minuto en el fútbol profesional, pero no tardó en hacerse un hueco en el equipo español y marcó ocho goles en la Segunda División española, antes de marcharse a Alemania y convertirse en un jugador clave en la alineación del Leverkusen.

    Actualmente, Kofani está valorado en 40 millones de euros en Transfermarkt, y también ha destacado en la Liga de Campeones, lo que ha hecho que varios grandes clubes sigan de cerca su rendimiento, entre los que destacan el Arsenal y el Real Madrid.

    • Anuncios

  • Características muy poco comunes

    Tras un periodo de adaptación en la Bundesliga, Kofani pasó de ser un suplente decisivo a un titular habitual. Kofani ha sido titular en 10 de los 27 partidos disputados, cinco de ellos en las últimas siete jornadas. Ha marcado 5 goles y ha dado 4 asistencias en la liga alemana, lo que le sitúa en quinto lugar entre los jugadores de 18 años en cuanto a contribuciones goleadoras.

    «No es necesariamente el hecho de marcar goles lo que distingue a Kovani, sino la forma en que utiliza su cuerpo y su fuerza física para abrir espacios a sus compañeros. Eso es lo que lo convierte en un jugador excepcional y difícil de encontrar. Los entrenadores siempre dicen: no se puede enseñar a los jugadores la dureza física, y esa es una cualidad que él tiene. Sus duelos físicos son muy intensos, y su comprensión de los movimientos de los jugadores a su alrededor es de un nivel superior al que corresponde a su edad (19 años)».

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  • La carrera de los grandes clubes... ¡Un fichaje espectacular!

    El Bayer Leverkusen valora a Kofani en unos 60-70 millones de euros en caso de que se vendiera este verano, una cifra que podría disuadir a algunos clubes dada su escasa experiencia hasta la fecha.

    No obstante, Kofani sigue siendo un talento interesante y varios clubes de la Premier League lo han estado siguiendo. Informes alemanes apuntan a que el Real Madrid está interesado en él, mientras que el Bayern de Múnich también sigue de cerca su evolución.

    El agente del jugador, Eric Debolo, confirmó el interés del Arsenal afirmando que Kofani es actualmente el mejor delantero joven de Europa: «Sí, el interés del Arsenal es real. Al entrenador Mikel Arteta le gusta mucho y hay un contacto directo entre el club y yo. Es un jugador que vale 100 millones de euros y, con él, el Arsenal tendría un delantero de primer nivel durante los próximos diez años».

    Y añadió: «Ahora mismo es el mejor delantero sub-21 de Europa y el más completo: rápido, técnico, buen defensor y fuerte en el juego aéreo».

    El Bayer Leverkusen sigue en la lucha por un puesto europeo esta temporada, pero Kofani podría ser el último talento que el club venda por una cifra astronómica.