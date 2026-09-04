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«100 % cumplido»: Mikel Arteta insiste en que el Arsenal fue «ambicioso» en el mercado de fichajes pese a sustituir al trío de delanteros que salió solo con Christos Tzolis
Arteta defiende la renovación del ataque
El Arsenal levantó ampollas en toda la Premier League durante el mercado de verano al permitir la salida de Leandro Trossard, Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. Trossard se marchó al Besiktas por 17,1 millones de libras, Jesus fichó por el Barcelona por 8,5 millones de libras y Martinelli completó un traspaso de 60 millones de libras al Al-Hilal. Pese a dar luz verde a las salidas de dos extremos izquierdos naturales y de un delantero centro, el único refuerzo ofensivo directo de los gunners fue Christos Tzolis, que llegó procedente del Club Brugge en una operación de 34 millones de libras. La reestructuración del verano deja a Arteta confiando en Tzolis y Eberechi Eze para aportar amplitud por la izquierda, mientras que Kai Havertz, Viktor Gyokeres y Mikel Merino representan sus principales opciones por el centro.
Al responder a las preguntas sobre si lamenta lo corta que es su plantilla, Arteta se mostró desafiante. «No. La venta de jugadores también puede venir de diferentes aspectos. No siempre es el mismo. Eso forma parte de la responsabilidad que tenemos en el club. Entiendo el punto de vista, pero tenemos que entender la cantidad de minutos que jugaron esos futbolistas y los que estuvieron lesionados, especialmente en los primeros seis meses. Luego los datos muestran algo completamente diferente, pero es lo que hay. Esto es lo que tenemos y ya contamos con algunos jugadores muy buenos».
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Una despedida agridulce para Martinelli
La salida de Martinelli fue especialmente emotiva para los fieles del Emirates, dada su etapa de siete años en el norte de Londres. Arteta destacó que la decisión de venderlo se basó en parte en la disponibilidad pasada, señalando que Gabriel Jesus solo regresó en diciembre tras 11 meses de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior. Aunque Trossard y Martinelli tenían mejores historiales físicos, ambos se perdieron dos partidos de liga por lesión durante la primera mitad de la temporada pasada. Trossard disputó 1.049 minutos en liga en ese periodo, frente a los 535 de Martinelli, y esas titularidades intermitentes acabaron influyendo en la decisión del club de renovar la delantera.
"Con Gabi, siento gratitud. Ha sido un placer trabajar con él y formar parte de su camino", dijo Arteta. "El Gabi que conocí y el que se acaba de ir han experimentado una enorme transformación, tanto personal como profesionalmente. El impacto que ha tenido en el club, su ambición, su amor por el juego y la manera en que nos ha ayudado a crecer y alcanzar nuestros objetivos, ha sido un jugador fundamental. La historia termina y le deseamos lo mejor en una diferente".
Cumplir los criterios de ambición
Algunos sectores de la afición del Arsenal han expresado su frustración, recordando la promesa de Arteta tras la final de la Liga de Campeones de que el club sería «muy ambicioso, rápido e inteligente» en el mercado. Al ser preguntado si el club realmente había cumplido esas promesas concretas, dada la falta de incorporaciones de última hora, Arteta se mantuvo firme en su convicción de que la directiva respaldaba su visión.
Preguntado por si todos esos criterios estaban «cumplidos», dijo: «Cumplidos al 100 %. El resultado después puede ser diferente de lo que esperas, pero la intención, desde luego, estaba ahí, y eso es lo que más valoro».
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Actualización de lesiones antes del duelo contra el Chelsea
De cara al derbi de Londres, Arteta ofreció actualizaciones sobre varios jugadores clave. Bruno Guimaraes es duda después de perderse sesiones de entrenamiento, aunque el panorama invita a un optimismo prudente. Arteta señaló: «Sufrió un golpe contra el Villa y ha sido evaluado. Probablemente estará bien para entrenar mañana».
«Fue más una precaución que otra cosa retirar a Mosquera contra el Aston Villa. Tendremos que ver cómo se siente en la sesión de mañana. Jurrien está en muy buenas condiciones. Lleva unas semanas sobre el césped y entrenando con nosotros, así que está en un buen momento. Decidiremos mañana, después del entrenamiento, si está disponible», añadió Arteta.
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