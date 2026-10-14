San Lorenzo de Almagro recibe a Newell’s Old Boys en el Estadio Pedro Bidegain, conocido en toda Argentina como El Nuevo Gasómetro, el sábado 24 de octubre de 2026. El inicio está previsto para las 19:15 ART (hora local).

¿A qué hora empieza el San Lorenzo contra Newell's Old Boys de la Liga Profesional?

Liga Profesional - Jornada 14 24 oct 2026 - 18:15

Cómo comprar entradas para el San Lorenzo contra Newell's Old Boys

Venta oficial por internet ( aplicación de San Lorenzo ): Los socios ( socios ) pueden reservar primero entradas para las gradas de pie ( populares ) o comprar localidades de tribuna con descuento ( plateas ). Las entradas restantes se ponen a la venta por internet para el público general ( invitados ) entre 48 y 72 horas antes del inicio.

Taquillas presenciales: Las entradas físicas pueden comprarse por adelantado en la sede del club en Boedo (Avenida La Plata 1782) durante los días previos al partido, o directamente en las taquillas del estadio situadas en Avenida Varela y Perito Moreno a partir de unas cuatro horas antes del inicio.

Paquetes para el día del partido y plataformas de reventa: Los visitantes internacionales pueden reservar paquetes organizados a través de agencias de viajes especializadas en fútbol que incluyen asientos, guías para el día del partido y transporte de ida y vuelta, o conseguir entradas de reventa mediante plataformas verificadas.

San Lorenzo contra Newell's Old Boys en la Liga Profesional: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de San Lorenzo y Newell's Old Boys

San Lorenzo llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Liga Profesional. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 en casa ante Deportivo Riestra, que supuso un alivio tras dos derrotas contundentes consecutivas frente a Defensa y Justicia y Boca Juniors. Esas dos derrotas seguidas, en las que encajó cinco goles y no marcó ninguno, dejaron al descubierto debilidades defensivas que Insua estará deseando corregir. En esos cinco partidos, San Lorenzo marcó cinco goles y encajó siete, un balance que refleja que el equipo aún busca regularidad tanto en ataque como en defensa.

Newell's Old Boys llega con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante Gimnasia Mendoza, que prolongó una racha sin victorias que ha frenado su impulso. Un empate sin goles frente a Lanús y un 1-1 contra Vélez Sarsfield durante ese periodo muestran a un equipo al que le ha costado imponerse en ataque. El conjunto de Kudelka tendrá que recuperar el nivel que le permitió ganar por 1-0 en el campo de Platense si quiere sacar algo de este partido.

San Lorenzo contra Newell's Old Boys: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en abril de 2026 y terminó en empate sin goles en la Liga Profesional, con Newell's como local ante San Lorenzo en Rosario. Los últimos cinco duelos entre ambos han estado marcados por la igualdad: Newell's lleva ventaja con dos victorias frente a una de San Lorenzo, mientras que dos partidos acabaron en empate. El 3-0 de Newell's en octubre de 2023 sigue siendo el resultado más contundente de los últimos tiempos, aunque San Lorenzo logró un empate 1-1 cuando ambos se enfrentaron en julio de 2024.