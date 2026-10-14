River Plate recibe a Racing Club en el Estadio Mâs Monumental el domingo 25 de octubre de 2026, con el inicio previsto a las 19:15 ART (hora local).

Conocido como El Clásico Más Antiguo del fútbol argentino, este partido enfrenta a dos miembros fundadores de los Cinco Grandes en una rivalidad que se remonta a 1908.

Disputados en el estadio de fútbol más grande de Sudamérica, con una imponente capacidad superior a los 84.500 espectadores, los enfrentamientos entre El Millonario y La Academia representan la máxima expresión del fútbol argentino.

¿A qué hora empieza el River Plate contra Racing Club de la Liga Profesional?

Liga Profesional - Jornada 14 25 oct 2026 - 18:15

¿Cómo comprar entradas para el River Plate contra Racing Club?

Venta oficial para socios (RiverID): Las entradas se venden exclusivamente por internet a través del portal RiverID del club (no hay taquillas físicas el día del partido). La venta prioritaria se abre primero para los socios sin abono de temporada (Socios sin TLM) y, después, para la comunidad internacional de aficionados Somos River, entre tres y cuatro días antes del inicio. La venta general al público rara vez se abre para los grandes clásicos.

Programa de liberación de localidades (Liberá Tu Lugar): Los abonados de temporada (titulares de TLM) que no puedan asistir deben devolver sus localidades al club hasta 48 horas antes del día del partido. Esto da lugar a la puesta a la venta progresiva de las plateas devueltas en la plataforma RiverID durante las 24 a 48 horas previas al inicio.

Paquetes turísticos para el día del partido & servicios VIP: Como las entradas generales están reservadas a determinadas categorías de socios, los turistas y quienes no son socios suelen conseguir acceso a través de agencias verificadas de turismo futbolístico (como LandingPadBA o Tangol), que incluyen entradas, acompañantes locales y transporte privado, o mediante los paquetes oficiales de servicios del club (Hospitality Monumental).

Acceso digital & identificación obligatoria: El acceso es 100 % digital y está vinculado directamente al perfil de RiverID o al Carnet Único físico. Según las normas argentinas de Tribuna Segura para los días de partido, es obligatorio presentar un pasaporte físico o un documento nacional de identidad en los controles policiales exteriores para acceder al recinto del estadio.

River Plate contra Racing Club en la Liga Profesional: Todo lo que debes saber

Estado de forma de River Plate y Racing Club

River Plate ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional y ha perdido uno. El equipo de Ponzio venció 1-0 a Estudiantes de Rio Cuarto en su partido más reciente y también ha logrado victorias ante Atletico Tucuman e Independiente Rivadavia durante esa racha. Su única derrota llegó frente a Huracan, por 2-1, un tropiezo que interrumpió brevemente una trayectoria por lo demás regular. River ha marcado nueve goles y ha encajado cinco en esos cinco encuentros.

Racing Club ha ganado dos de sus últimos cinco partidos oficiales y ha perdido tres. Su resultado más reciente en la Liga Profesional fue una derrota por 0-2 ante Belgrano, y también perdió 2-3 frente a Boca Juniors en la Copa Argentina. Una victoria a domicilio por 1-2 ante Estudiantes de Rio Cuarto es su resultado positivo más reciente. El equipo de Romero ha marcado ocho goles y ha encajado otros ocho en esos cinco encuentros, reflejo de un conjunto que crea ocasiones, pero sigue siendo vulnerable.

River Plate contra Racing Club: Enfrentamientos recientes

River Plate presenta el mejor balance en los enfrentamientos recientes entre ambos clubes. El duelo más reciente se disputó en abril de 2026, cuando River ganó 2-0 a domicilio en el estadio de Racing en un partido de la Liga Profesional. En los últimos cinco enfrentamientos directos, River suma tres victorias por dos de Racing, con una serie que se ha inclinado claramente a favor de los visitantes en las últimas temporadas. La última victoria de Racing en este duelo llegó en diciembre de 2024, con un 1-0 en casa, y el equipo tendrá que invertir una tendencia que le ha sido desfavorable.