La Copa del Rey de Campeones, la competición eliminatoria más prestigiosa de Arabia Saudí, ha alcanzado su punto álgido. Las semifinales de este año representan un choque de titanes, con los cuatro grandes del reino y aspirantes al alza en una batalla por un puesto en la histórica final.

El cuadro de este año presenta un apasionante Clásico saudí, con el Al Ahli preparándose para recibir al Al Hilal en Yeda. Al mismo tiempo, la revelación del torneo, el Al Kholood, se mide al poderoso Al Ittihad.

GOAL ha elaborado la guía definitiva para asegurarte un sitio en la grada. Esto es todo lo que necesitas saber para comprar ya entradas para las semifinales de la Copa del Rey.

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¿Cuándo son las semifinales de la Copa del Rey?

La ronda de semifinales de la Copa del Rey 2025-26 está actualmente programada para mediados de marzo.

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Miércoles, 18 de marzo de 2026 (22:00) Al Kholood vs Al Ittihad Al Hazm Club Stadium (Al-Rass) Entradas Miércoles, 18 de marzo de 2026 (22:00) Al Ahli vs Al Hilal Al Inma Stadium at KASC (Yeda) Entradas

¿Dónde comprar entradas para las semifinales de la Copa del Rey?

La forma principal y más fiable de conseguir entradas para las semifinales de la Copa del Rey es a través de Webook, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Saudí de Fútbol y de la Saudi Pro League.

La mayoría de las ventas oficiales de los clubes se canalizarán a través de esta plataforma, lo que obligará a los aficionados a crear una cuenta y unirse a colas virtuales durante los periodos de mayor demanda.

Sin embargo, debido a la enorme popularidad de clubes como Al Hilal y Al Ittihad, las asignaciones oficiales suelen agotarse en cuestión de minutos desde que se ponen a la venta. Si ves que las entradas están agotadas, tu mejor alternativa es acudir a mercados secundarios como Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para las semifinales de la Copa del Rey?

Los precios de las entradas para la Copa del Rey varían en función del estadio y del perfil de los clubes implicados. Las semifinales suelen registrar un ligero aumento de precio en comparación con las rondas anteriores, pero todavía hay opciones asequibles para el aficionado ocasional. Actualmente, las entradas más baratas parten de aproximadamente 60 SAR en mercados secundarios, aunque normalmente corresponden a los anillos superiores o a zonas detrás de la portería.

Aquí tienes un desglose general de las franjas de precios que puedes esperar:

Entrada general: 60 SAR - 150 SAR (La mejor relación calidad-precio)

60 SAR - 150 SAR (La mejor relación calidad-precio) Categoría 1 (lateral del campo): 200 SAR - 450 SAR

200 SAR - 450 SAR Premium/Plata: 500 SAR - 900 SAR

500 SAR - 900 SAR Oro/Hospitality: 1.200 SAR - 3.500+ SAR (Incluye acceso a sala VIP y catering)

Ten en cuenta que, para un duelo de gran cartel como el Al Ahli vs Al Hilal, los precios en plataformas como Ticombo pueden fluctuar en función de la demanda. Si ves una entrada dentro de tu presupuesto, a menudo es recomendable asegurártela de inmediato en lugar de esperar a una fecha más cercana al partido.

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¿Cómo puedo conseguir entradas para las semifinales de la Copa del Rey?

Conseguir estas entradas requiere un poco de estrategia. Sigue estos pasos para no perderte la acción:

Sigue los canales oficiales: Sigue en redes sociales a la Federación Saudí de Fútbol (SAFF) y a los clubes en cuestión (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad). Normalmente anuncian la hora y la fecha exactas de la «venta general» a través de Webook. Regístrate con antelación: Crea tu cuenta en Webook.com y Ticombo con antelación. Esto te ahorra unos segundos preciosos cuando salen las entradas y se dispara el tráfico en la web. Consulta el mercado de reventa: Si te pierdes la primera tanda, ve directamente a Ticombo. Busca paquetes Hospitality: Si tienes un presupuesto mayor y quieres evitar el estrés de la venta general, busca paquetes hospitality o «Gold». Suelen seguir disponibles durante más tiempo que los asientos estándar.

Todo lo que necesitas saber sobre el Al Inma Stadium

La semifinal entre Al Ahli y Al Hilal se disputará en el Al Inma Stadium, situado dentro del prestigioso complejo King Abdullah Sports City (KASC), en Yeda. A menudo considerado parte del territorio de la Shining Jewel, este recinto es famoso por su atmósfera eléctrica y sus instalaciones de última generación.

El estadio está diseñado para ofrecer vistas sin obstáculos desde todos los asientos, lo que lo convierte en una de las mejores experiencias para ver fútbol en Asia. Cuenta con un moderno sistema de refrigeración para garantizar la comodidad de los espectadores incluso durante las noches más cálidas de Yeda. Para los aficionados que se desplacen al partido, el estadio está bien conectado por las principales carreteras, aunque es muy recomendable llegar al menos dos horas antes del inicio.

El aparcamiento en el complejo KASC es amplio, pero se llena rápidamente durante los grandes partidos de copa.

Si vas a asistir al partido entre Al Kholood y Al Ittihad, que tendrá lugar en el Al Hazm Club Stadium de Al-Rass. Aunque es más pequeño y más íntimo, ofrece una sensación de cercanía al césped que hace que las sorpresas coperas parezcan aún más posibles.

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