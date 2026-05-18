La 25.ª temporada de la principal competición europea de clubes del fútbol femenino, la Champions League femenina, llegará a un desenlace dramático en el Ullevaal Stadion de Oslo el 23 de mayo. Este año, Barcelona se enfrentará a Lyon en Oslo para poner un final de infarto al torneo de la Champions League.

Una multitud de 38.356 personas vio al Arsenal levantar el trofeo de la Champions League femenina en el Estadio José Alvalade de Lisboa el año pasado, y podemos esperar que los aficionados vuelvan a acudir por miles al cierre de esta temporada.

Deja que GOAL te guíe con toda la información vital sobre las entradas, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

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¿Cuándo es la final de la Champions League femenina 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Sede Entradas Sáb., 23 de mayo Barcelona vs Lyon (18:00 CET) Ullevaal Stadion (Oslo, Noruega) Entradas



El MHPArena de Stuttgart, Hampden Park de Glasgow y el Ullevaal Stadion de Oslo presentaron su candidatura para albergar la final de la Champions League femenina 2026. Finalmente, el recinto noruego fue el elegido por el Comité Ejecutivo de la UEFA.

El Ullevaal Stadion abrió por primera vez en 1926 y, además de albergar anualmente la final de la Copa de Noruega, también acoge con regularidad los partidos de la selección noruega como local. Con una capacidad de hasta 28.000 espectadores, es el estadio de fútbol más grande de Noruega.

Como recinto de conciertos, el Ullevaal Stadion ha acogido a numerosas estrellas mundiales de la música, como Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden y Bruce Springsteen, así como a las leyendas noruegas A-Ha.

Cómo comprar entradas para la final de la Champions League femenina 2026

Para la final de la Champions League femenina 2026, se utilizó un sistema de sorteo para la asignación al público general de las entradas oficiales. El plazo de solicitud se abrió en la web de la UEFA el 16 de marzo y se cerró el 1 de abril.

Aunque es posible que el periodo general de venta ya haya terminado, durante el mes de mayo habrá disponibles lotes adicionales de entradas de última hora o asignaciones específicas para los dos finalistas a través del portal oficial de venta de entradas de la UEFA.

Además de comprar entradas para la final de la Champions League femenina a través de las vías oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario, como en StubHub, para entradas de última hora.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Champions League femenina 2026?

Para la final de la Champions League femenina 2026 en el Ullevaal Stadion de Oslo, la UEFA ha clasificado los precios de las entradas de la siguiente manera:

Categoría 1: Situada en la tribuna principal y en la opuesta: desde 70 €

Situada en la tribuna principal y en la opuesta: desde 70 € Categoría 2: Situada en las esquinas del estadio: desde 40 €

Situada en las esquinas del estadio: desde 40 € Categoría 3: Situada detrás de las porterías: desde 20 €

Recuerda estar pendiente del portal oficial de venta de entradas de la UEFA para obtener información adicional, y también de sitios secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Qué paquetes hospitality hay disponibles para la final de la Champions League femenina 2026?

La UEFA ofrece una experiencia «Sports Bar», disponible desde 450 € por persona, como su principal opción hospitality para la final de la Champions League femenina.

Los detalles completos de este paquete prémium pueden encontrarse en la web oficial de la UEFA.

El Sports Bar está situado en la esquina de la tribuna principal (nivel 4), y el paquete incluye las siguientes ventajas:

Asientos de categoría 1 en la tribuna principal

El servicio hospitality comienza dos horas antes del saque inicial y se prolonga 60 minutos después del partido

Selección de platos locales e internacionales

Vino, cerveza y refrescos de cortesía

¿Qué esperar de la final de la Champions League femenina 2026?

Esta será la segunda vez, desde que la final de la Champions League femenina pasó a disputarse como un partido único, que el encuentro que cierra la competición se celebra en suelo escandinavo. Ya en mayo de 2021, el Barcelona derrotó 4-0 al Chelsea en Suecia, en el Gamla Ullevi de Gotemburgo.

Aquel sería el primero de los tres triunfos del Barcelona en el mayor escenario de Europa, ya que también se llevó la corona tras éxitos consecutivos en 2023 y 2024. A pesar de alcanzar una quinta final consecutiva de la Champions League femenina en 2025, el gigante español fue destronado por el Arsenal, que conquistó el título en Lisboa gracias a un gol de Stina Blackstenius en la segunda parte.

La carrera del Arsenal hacia el título la temporada pasada supuso un alivio bienvenido para los aficionados de la WSL, ya que solo fue la segunda vez en la historia que un equipo inglés reinó en la competición continental. El Arsenal también había logrado el primer título para un club inglés cuando llegó hasta el final en 2007, con un equipo que incluía a Karen Carney, Lianne Sanderson y Rachel Yankey.

Aunque Arsenal y Barcelona han firmado los triunfos más recientes en la Champions League femenina, todavía están muy lejos del equipo más laureado en la historia de la competición. El Lyon encadenó de forma memorable un ciclo de cinco años de gloria en Europa entre 2016 y 2020 y ha sido coronado campeón de la Champions League en un total de ocho ocasiones.