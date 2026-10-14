Club Atlético Independiente recibe a Boca Juniors en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el domingo 25 de octubre de 2026, a las 17:00 ART (hora local)

¿A qué hora empieza el Independiente-Boca Juniors de la Liga Profesional?

Liga Profesional - Jornada 14 25 oct 2026 - 16:00

Cómo comprar entradas para el Independiente-Boca Juniors

Prioridad para socios oficiales (Boletería VIP): Toda la venta oficial se gestiona digitalmente a través de Boletería VIP o del portal de socios del club. Los socios en activo tienen acceso al primer plazo de reserva, normalmente entre cuatro y cinco días antes del inicio del partido, para obtener bonos digitales de acceso a localidades de pie o comprar asientos de tribuna (plateas).

Plazo de venta online para no socios (invitados): Si quedan asientos de tribuna una vez concluido el plazo prioritario para socios, Independiente abre la venta online a los no socios (invitados) aproximadamente entre 48 y 72 horas antes del día del partido a través de Boletería VIP. Para ello, es necesario registrarse con un pasaporte o DNI válido.

Taquillas presenciales el día del partido: A diferencia de River o Boca, Independiente abre ocasionalmente taquillas físicas para vender las plateas que queden disponibles durante la mañana del partido en el Complejo de Tenis, junto al estadio, en la Calle Cordero. Conviene llevar dinero en efectivo (pesos argentinos), ya que los terminales de pago pueden sufrir problemas de conexión cuando hay mucha afluencia de público.

Operadores de viajes futbolísticos y plataformas secundarias: Para los visitantes internacionales que buscan asegurarse la entrada sin tener que utilizar sistemas de pago nacionales, los operadores de viajes a partidos de Buenos Aires, como LandingPadBA o Tangol, ofrecen paquetes preparados que incluyen entradas de tribuna verificadas, guías locales y transporte de ida y vuelta.

Acceso digital e identificación obligatoria: Las entradas se emiten como códigos QR digitales a través de la plataforma Boletería VIP. Según los protocolos de seguridad obligatorios de Tribuna Segura en Argentina, todos los espectadores deben presentar un pasaporte físico o un documento nacional de identidad cuyos datos coincidan con los de la entrada en los controles policiales para acceder al perímetro exterior del estadio.

Independiente-Boca Juniors de la Liga Profesional: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Independiente y Boca Juniors

Independiente ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de la Liga Profesional. Su encuentro más reciente terminó 0-0 ante Talleres, mientras que su resultado más abultado en esa racha fue una derrota por 1-4 frente a Instituto. Anteriormente, ganó a Union y Central Cordoba de Santiago, en ambos casos a domicilio. En esos cinco encuentros, Independiente ha marcado tres goles y ha encajado seis.

Boca Juniors ha logrado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, mientras que su último encuentro de la Liga Profesional terminó 2-2 frente a Instituto. Antes de eso, Boca ganó 3-0 a Union y 0-2 en el campo de San Lorenzo. En esos cinco partidos, ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro.

Independiente-Boca Juniors: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre ambos equipos, disputado en el campo de Boca Juniors en la Liga Profesional en abril de 2026, terminó 1-1. Si se tienen en cuenta los últimos cinco enfrentamientos directos, Boca presenta el mejor balance, con una victoria frente a una de Independiente, mientras que tres partidos acabaron en empate. Estos resultados reflejan una rivalidad muy igualada, sin que ninguno de los dos equipos haya logrado imponerse con claridad en las últimas temporadas.

Clasificación de Independiente y Boca Juniors



