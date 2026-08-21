El Werder Bremen se enfrenta al RB Leipzig el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Weser Stadium de Bremen.

Este partido de inicio de temporada brinda al Werder Bremen la oportunidad de sumar puntos cruciales en casa, mientras que el RB Leipzig busca coger impulso desde el principio de la campaña. En su enfrentamiento más reciente de la Bundesliga, el 4 de abril de 2026, el RB Leipzig logró una victoria por 2-1 sobre el Werder Bremen en el Weser Stadium.

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¿Cuándo es el saque inicial del Werder Bremen vs RB Leipzig de la Bundesliga?

El Werder Bremen vs RB Leipzig se disputa en el Wohninvest Weserstadion de Bremen. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada del saque inicial en tu región.

Bundesliga - Jornada 2 5 sept 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen vs RB Leipzig de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el SV Werder Bremen vs. RB Leipzig en el Weserstadion el sábado 5 de septiembre de 2026 sin referencias a plataformas secundarias ni a precios, sigue los procesos oficiales:

1. Portal oficial de entradas del club

Sitio web del club: Crea una cuenta en la tienda oficial de entradas del SV Werder Bremen.

Preventa y prioridad para socios: Los socios del club y los abonados reciben prioridad en la asignación durante la fase inicial de venta de entradas.

Venta general al público: Las entradas restantes se ponen a la venta para el público general más cerca del día del partido.

2. Mercado secundario

Si se agotan las localidades oficiales, StubHub es el lugar donde encontrar las entradas restantes, con anuncios en una variedad de rangos de precios y zonas.

Las entradas móviles se transfieren al instante, algo útil para una compra de última hora cerca del saque inicial.

3. Entrega de entradas y acceso

Entradas digitales: Las compras oficiales se entregan digitalmente como entradas móviles o documentos para imprimir en casa.

Acceso el día del partido: Los pases móviles pueden escanearse directamente en los tornos del Weser Stadium.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen vs RB Leipzig de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del SV Werder Bremen como local en el Weserstadion varían según la categoría y la zona del asiento:

Rangos estimados del precio de las entradas (valor nominal)

Entradas de pie (Ostkurve / Fan Zone):

General: 17 € - 20 € Con descuento / Reducida: 11 € - 15 €

Entradas de asiento (Nord, Süd y tribuna West):

Categoría 1 (central / grada baja principal): 60 € - 75 € Categorías 2-3 (lateral / esquina de la grada alta): 40 € - 55 € Categoría 4 (detrás de la portería / esquina alta): 30 € - 38 €

Sección visitante (bloque del RB Leipzig - grada West):

De pie: ~17 € - 19 €



Werder Bremen vs RB Leipzig de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Werder Bremen vs RB Leipzig

Los últimos cinco partidos del Werder Bremen han sido todos amistosos de pretemporada, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Auxerre el 15 de agosto. Antes, durante el verano, empató dos veces con el Paderborn, con ambos partidos terminando 2-2, y logró victorias sobre el Energie Cottbus, marcando cuatro goles a domicilio, y el Bochum, al que venció por 2-0. A lo largo de esos cinco partidos, el Bremen marcó ocho goles y encajó cinco.

La forma del RB Leipzig en pretemporada deja una historia mixta. Sus cinco amistosos produjeron tres victorias y dos derrotas, siendo la más reciente una derrota por 3-1 ante el Bayern de Múnich el 15 de agosto en la Telekom Cup. También cayó 2-0 ante el Leeds United a principios de agosto. En el lado positivo, el Leipzig venció al SC Verl por 4-0, su resultado más convincente del verano, y logró victorias ajustadas sobre el Ingolstadt y el VSG Altglienicke. El Leipzig marcó ocho goles en esos cinco partidos y encajó cinco.

Werder Bremen vs RB Leipzig: historial reciente de enfrentamientos directos

El partido más reciente de Bundesliga entre estos dos clubes tuvo lugar el 4 de abril de 2026, cuando el RB Leipzig ganó por 2-1 en el Wohninvest Weserstadion. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Leipzig presenta el mejor balance, con tres victorias frente a ninguna del Bremen, además de dos empates. El Leipzig ha marcado 11 goles en esos cinco partidos, frente a los cuatro del Bremen, lo que subraya su dominio en los enfrentamientos directos recientes.

Clasificación del Werder Bremen vs RB Leipzig

En la actual clasificación de la Bundesliga, el Werder Bremen es 18.º, mientras que el RB Leipzig ocupa la 14.ª plaza.