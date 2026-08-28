Cómo conseguir entradas para el Werder Bremen vs Augsburg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Werder Bremen se enfrenta al Augsburg el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Wohninvest Weserstadion de Bremen.

El SV Werder Bremen buscará aprovechar su ventaja como local y sumar puntos cruciales ante su afición en las primeras fases de la temporada. El FC Augsburg viaja al norte en busca de una sólida actuación a domicilio, con el objetivo de repetir su anterior victoria por 3-1 sobre el Bremen en el Weserstadion en mayo de 2026.

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¿Cuándo es el saque inicial del Werder Bremen vs Augsburg de la Bundesliga?

El Werder Bremen vs Augsburg comienza en el Wohninvest Weserstadion de Bremen.

Bundesliga - Jornada 4 19 sept 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen vs Augsburg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el SV Werder Bremen y el FC Augsburg en el Weserstadion, tienes dos métodos principales:

Canales oficiales del SV Werder Bremen

Tienda de entradas del club: Visita online el portal oficial de entradas del SV Werder Bremen.

Prioridad para socios: Los socios del club reciben acceso prioritario a la venta de entradas antes de que se abra al público general.

Venta al público general: Las entradas restantes se ponen a la venta para el público poco después de que se cierre la preventa para socios.

Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): Si el partido cuelga el cartel de no hay billetes, consulta el mercado secundario oficial de entradas del Werder Bremen en su página web, donde los abonados revenden sus asientos a precio nominal.

Plataformas secundarias de entradas

Si las entradas se agotan en los canales oficiales, plataformas secundarias como StubHub ofrecen reventas disponibles. Los precios en estas plataformas varían en función de la demanda y de la ubicación del asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen vs Augsburg de la Bundesliga?

Los precios oficiales a valor nominal de las entradas para los partidos del SV Werder Bremen como local en el Weserstadion dependen de la categoría del asiento y del nivel de precios del partido:

Precios oficiales de las entradas a valor nominal

Entradas de pie (Ostkurve / Fan Block): 17 € - 20 € (tarifas con descuento/reducidas: 11 € - 15 €)

Categoría 4 (esquinas superiores / detrás de las porterías): 30 € - 38 €

Categorías 2-3 (laterales y anillos superiores): 40 € - 55 €

Categoría 1 (zona central inferior y tribunas principales): 60 € - 75 €

Precios del mercado secundario

Si compras a través del intercambio oficial de entradas del Werder Bremen (Zweitmarkt), las entradas se revenden a su valor nominal original más una comisión de gestión del 10 %.

En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios de reventa para este partido concreto suelen empezar en torno a 40 € a 67 € para asientos básicos, mientras que los asientos de categorías superiores pueden alcanzar los 100 €+ en función de la demanda.

Werder Bremen vs Augsburg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Forma del Werder Bremen vs Augsburg

El Werder Bremen llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue una victoria por 3-0 en la DFB-Pokal sobre el SK Hansa Lueneburg el 22 de agosto. Antes de eso, el Bremen empató dos veces con el Paderborn, ambos partidos con 2-2, y sufrió una derrota por 1-0 en un amistoso contra el Auxerre. También ganó por 4-2 a domicilio al Energie Cottbus en pretemporada. El Bremen marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó seis.

El Augsburg llega con tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-0 en la DFB-Pokal en casa del Energie Cottbus el 22 de agosto. También venció al Sassuolo por 3-2 y arrolló al Schwaz por 15-0 en amistosos de pretemporada. Las derrotas llegaron contra el Leeds United, que ganó por 4-0, y el Bournemouth, que se impuso por 5-2. El Augsburg marcó 20 goles en esos cinco partidos y encajó siete.

Werder Bremen vs Augsburg: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 2 de mayo de 2026, cuando el Augsburg derrotó al Werder Bremen por 3-1 en un partido de Bundesliga en el Wohninvest Weserstadion. Antes de eso, ambos equipos empataron 0-0 cuando el Augsburg recibió al Bremen en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Augsburg presenta el mejor balance, con tres victorias por una del Bremen y un empate. El Augsburg ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, mientras que el Bremen hizo cinco.