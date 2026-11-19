El Werder Bremen recibe al Bayer Leverkusen el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Wohninvest Weserstadion de Bremen.

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han estado marcados por cambios de rumbo espectaculares y muchos goles, incluido un emocionante empate 3-3 en el Weserstadion en agosto de 2025. El Bremen también demostró que podía sorprender al Bayer Leverkusen a domicilio con una disciplinada victoria por 0-2 en el BayArena en marzo de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Werder Bremen-Bayer Leverkusen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Werder Bremen-Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

El Werder Bremen-Bayer Leverkusen se disputa en el Wohninvest Weserstadion de Bremen el domingo 13 de diciembre de 2026.

Bundesliga - Jornada 13 13 dic 2026 - 13:30 Wohninvest WESERSTADION

¿Cómo comprar entradas para el Werder Bremen-Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Werder Bremen-Bayer Leverkusen de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La opción oficial y más segura es acudir directamente a las páginas web de los clubes (SV Werder Bremen o Bayer 04 Leverkusen). Los socios y abonados tienen prioridad, pero las entradas restantes se ponen en ocasiones a la venta para el público general o se adjudican por orden de solicitud.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Werder Bremen-Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Werder Bremen-Bayer Leverkusen de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Stehplatz): Generalmente cuestan entre 18 € y 25 € .

Generalmente cuestan entre . Gradas superiores y esquinas (categorías 4 y 5): Suelen costar entre 35 € y 50 € .

Suelen costar entre . Asientos de categoría superior y en los laterales (categorías 1 y 2): Suelen costar entre 50 € y más de 95 € .

Suelen costar entre . Paquetes de hospitalidad y VIP: Sus precios parten de unos 300 € y llegan a superar los 800 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos de reventa en la grada superior o en las esquinas: Generalmente cuestan entre 60 € y 95 € .

Generalmente cuestan entre . Asientos de reventa en los laterales o en la grada inferior: Suelen costar entre 150 € y más de 275 € .

Suelen costar entre . Entradas de reventa en sectores de gran demanda o de categoría superior: Pueden superar ampliamente los 300 € e incluso los 500 €.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Werder Bremen y el Bayer Leverkusen

El Werder Bremen ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el VfB Stuttgart en la Bundesliga, que puso fin a una racha en la que había logrado una victoria por 2-0 sobre el Hoffenheim y otra por 3-2 en casa del Mainz 05. El Bremen también quedó eliminado de la Copa de Alemania al perder 2-3 ante el Borussia Dortmund durante este periodo. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó seis.

El Bayer Leverkusen ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 en casa del Colonia en la Bundesliga, pero llegó después de dos derrotas consecutivas: un 0-1 ante el Marsella en la Europa League y un 2-4 frente al Stuttgart en la Bundesliga. La victoria por 5-2 sobre el Nürnberg en la Copa de Alemania fue el resultado más destacado de esa serie. El Leverkusen marcó diez goles y encajó ocho en los cinco partidos.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Bayer Leverkusen ganó 1-0 en casa en la Bundesliga. Antes, ambos equipos habían empatado 3-3 en el Weserstadion en agosto de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Leverkusen ha ganado dos y el Werder Bremen otros dos, con un empate. Es una rivalidad equilibrada en la que ninguno de los dos equipos ha dominado en las últimas temporadas.