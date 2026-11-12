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Cómo conseguir entradas para el Watford-Millwall: precios de la Championship, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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El Watford se enfrenta al Millwall en la Championship. Así puedes conseguir tus entradas.

El Watford recibe al Millwall el sábado 5 de Desember de 2026 en el Vicarage Road Stadium, en Watford.

Su último enfrentamiento liguero tuvo lugar en enero de 2026, cuando el Millwall logró una contundente victoria por 0-2 a domicilio en el Vicarage Road Stadium. En sus cinco enfrentamientos más recientes, el Millwall presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una del Watford.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Watford-Millwall, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Watford-Millwall de la Championship?

El Watford-Millwall se disputa en el Vicarage Road Stadium, en Watford, el sábado 5 de Desember de 2026.

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Championship - Jornada 19
Vicarage Road Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Watford-Millwall de la Championship?

Para comprar entradas para el Watford-Millwall de la Championship, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Web oficial del Watford: Los aficionados locales pueden comprar entradas directamente a través del portal oficial de venta del Watford FC, sujetas a disponibilidad y a los requisitos para socios.
  • Web oficial del Millwall: Los aficionados visitantes pueden comprar las entradas asignadas a la afición del Millwall a través del sistema oficial de venta del Millwall FC.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Championship cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Watford-Millwall de la Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Watford-Millwall de la Championship:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas para adultos: suelen costar entre 25 y 45 £.
  • Entradas con descuento e infantiles: cuestan aproximadamente entre 15 y 25 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Acceso general: Los asientos estándar suelen partir de unos 35 a 60 £.
  • Asientos prémium o de gran demanda: pueden costar desde 75 hasta 150 £ o más.

Watford-Millwall de la Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Watford y el Millwall

El Watford llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de la Championship. Su partido más reciente terminó con una victoria por 1-0 ante el Lincoln City el 3 de noviembre, después de dos derrotas consecutivas frente al Norwich City (3-2) y el Wolverhampton Wanderers (1-0). En esos cinco partidos, el Watford marcó siete goles y encajó diez. La derrota por 5-1 ante el Cardiff City fue el peor resultado de esa racha.

En sus últimos cinco partidos de la Championship, el Millwall sumó una victoria, un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Birmingham City, después de imponerse por 4-1 al Derby County el 31 de octubre. El equipo de Neil marcó ocho goles en esos cinco partidos, pero encajó nueve, y todavía no ha logrado dos victorias consecutivas en ese tramo.

WAT

WAT - Formulario

CHA
W2-0
WOL
L1-0
NOR
L3-2
LIN
W1-0
MID
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
MIL

MIL - Formulario

LIN
D2-2
POR
L2-1
DER
W4-1
BIR
L3-0
WBA
L3-0
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Watford-Millwall: últimos enfrentamientos directos

El último encuentro entre ambos equipos se disputó en enero de 2026, cuando el Millwall ganó por 0-2 en Vicarage Road en un partido de la Championship. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Millwall presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una del Watford y otra victoria más del Millwall en esa serie. El Millwall ha marcado nueve goles frente a los seis del Watford en esos cinco encuentros.

Cara a cara

WatfordEmpateMillwall
1
0
4
Championship
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Watford
WAT
0
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Millwall
MIL
2
F
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
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Watford
WAT
0
F
Championship
Watford badge
Watford
WAT
1
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Millwall
MIL
2
F
Championship
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Millwall
MIL
2
Watford badge
Watford
WAT
3
F
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
Watford badge
Watford
WAT
0
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

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