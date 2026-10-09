El Villarreal se enfrenta al Elche el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio de la Cerámica.

Ambos equipos estarán deseando sumar los tres puntos para mejorar su posición en la clasificación en este arranque de temporada. En su anterior enfrentamiento liguero en este estadio, en marzo de 2026, el Villarreal se impuso por 2-1 al Elche.

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¿Cuándo es el saque inicial del Villarreal vs Elche de LaLiga?

Primera División - Jornada 9 17 oct 2026 - 10:15 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal vs Elche de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Villarreal vs Elche en el Estadio de la Cerámica, puedes seguir estas principales opciones:

1. Sitio web oficial del Villarreal CF o taquilla

La opción más directa y fiable es comprar las entradas a través de la plataforma oficial de venta de entradas online del Villarreal CF. Como alternativa, puedes adquirirlas en persona en la taquilla del Estadio de la Cerámica o en las tiendas oficiales del club en Villarreal. Las entradas generales suelen ponerse a la venta unas semanas antes del partido.

2. Opciones VIP y hospitality

Para asientos especiales, acceso a salas o paquetes de comida y bebida, las entradas oficiales de hospitality pueden reservarse directamente a través del portal de entradas VIP del Villarreal o de proveedores de entradas especializados.

3. Mercados secundarios

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas de reventa de vendedores.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal vs Elche de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Villarreal vs Elche en el Estadio de la Cerámica varían en función de dónde las compres y de la zona del asiento:

1. Venta directa oficial:

Si se compran directamente a través de la taquilla oficial del Villarreal CF o de su portal online, las entradas estándar de adulto suelen oscilar entre 20 € y 50 € (más una pequeña tasa administrativa de alrededor de 2,50 €).

Detrás de las porterías (Fondo Norte / Fondo Sur): 20 € – 25 €

Lateral (Preferencia / Tribuna): 35 € – 50 € Super Tribuna y hospitality: 150 €+



2. Mercados secundarios y reventa

En plataformas secundarias de entradas como StubHub, las entradas de reventa suelen empezar en torno a 50 € a 60 € para asientos estándar, mientras que las ubicaciones premium o más cercanas pueden alcanzar precios considerablemente más altos según la demanda.

Villarreal vs Elche en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Villarreal vs Elche

El Villarreal ha ganado uno, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 en casa del Málaga en LaLiga el 17 de septiembre, poniendo fin a una racha complicada. Antes de eso, perdió 1-2 ante el Real Betis y 3-2 contra el Borussia Dortmund en la Champions League. A lo largo de esos cinco partidos, el Villarreal marcó ocho goles y encajó diez.

El Elche no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de LaLiga, con un empate y cuatro derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el Real Madrid, y anteriormente en esa racha cayó por 5-0 ante el Barcelona. El equipo de Anselmi marcó seis goles y encajó 15 en esos cinco encuentros.

Villarreal vs Elche: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Villarreal ganó 2-1 en el Estadio de la Cerámica en LaLiga. Antes de eso, el Elche ganó 1-3 cuando ambos equipos se enfrentaron en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos en LaLiga, el Villarreal suma tres victorias por dos del Elche, sin empates registrados.