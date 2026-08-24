Cómo conseguir entradas para el Villarreal vs Deportivo de A Coruna: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Villarreal se enfrenta al Deportivo de A Coruña el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

Ambos clubes mantienen una rivalidad histórica que se remonta a la fundación del Atlético en 1903 por estudiantes vascos que vivían en Madrid. El partido supone una prueba crucial al inicio de la temporada, ya que ambos equipos aspiran a posicionarse cerca de la parte alta de la clasificación.

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¿Cuándo es el saque inicial del Villarreal vs Deportivo de A Coruña de LaLiga?

El Villarreal vs Deportivo de A Coruña se disputa en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal. Los detalles oficiales sobre la hora de inicio están disponibles en tu programación local.

Primera División - Jornada 4 5 sept 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal vs Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Villarreal CF y Deportivo de A Coruña en el Estadio de la Cerámica, puedes adquirirlas directamente a través de los canales oficiales del club o en mercados secundarios de entradas.

Portal oficial de entradas del Villarreal CF Visita la sección oficial de entradas del Villarreal CF en internet o compra en persona en la taquilla del Estadio de la Cerámica o en las tiendas oficiales del club en Vila-real.

Las entradas para el público general suelen ponerse a la venta por internet unas semanas antes del día del partido, sujetas al aforo del estadio. Mercado secundario y plataformas de entradas Si las entradas primarias se agotan a través de los canales oficiales del club, los mercados secundarios ofrecen opciones de reventa.

Puedes comparar la disponibilidad de asientos en agregadores o comprar directamente a través de plataformas secundarias como StubHub . Día del partido y acceso digital Facilita los datos completos de identidad de cada asistente durante el proceso de compra para cumplir con la normativa española sobre eventos deportivos.

Las entradas móviles (e-tickets / códigos QR) se envían por correo electrónico antes del saque inicial y deben escanearse desde tu teléfono móvil en los accesos al estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal vs Deportivo de A Coruña de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido entre Villarreal CF y Deportivo de A Coruña en el Estadio de la Cerámica varían según la ubicación del asiento, el canal de compra y la demanda.

Taquilla oficial del club: Si se compran directamente a través del Villareal CF, las entradas para el público general a precio oficial suelen oscilar entre 25 £ y 70 £ (30 € - 80 €).

Mercados secundarios: Los agregadores ofrecen entradas de reventa desde aproximadamente 50 £ , mientras que plataformas como StubHub ofrecen asientos que van de 70 £ a 168 £ o más para zonas centrales de visión.

Villarreal vs Deportivo de A Coruña de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Villarreal vs Deportivo de A Coruña

Los últimos cinco partidos del Villarreal dejaron dos victorias, un empate y una derrota entre competición oficial y amistosos, con un triunfo amistoso adicional. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Racing Santander en LaLiga el 16 de agosto. Antes de eso, ganó 2-1 al Galatasaray en un amistoso y venció 1-0 al Levante. La derrota por 3-1 ante el Lens fue el punto más bajo de su pretemporada, aunque la victoria por 3-1 sobre el PSV Eindhoven dejó señales positivas. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó siete goles y encajó siete.

Los últimos cinco partidos del Deportivo de A Coruña dejaron una victoria, tres empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Elche en LaLiga el 17 de agosto. Ganó 1-0 al Genoa en un amistoso el 8 de agosto y empató 1-1 con la Fiorentina dos días antes. Una derrota por 1-0 ante el Real Madrid y un empate 2-2 con el St. Pauli completan la secuencia. El Deportivo marcó cinco goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Villarreal vs Deportivo de A Coruña: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en LaLiga el 12 de mayo de 2018, cuando el Deportivo recibió al Villarreal y perdió 4-2. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Villarreal suma dos victorias por una del Deportivo, con dos empates. Los dos equipos también empataron 1-1 en enero de 2018 y firmaron dos empates sin goles durante la temporada 2016-17.

Villarreal vs Deportivo de A Coruña: clasificación

En la clasificación actual de LaLiga, el Villarreal ocupa la sexta posición y el Deportivo de A Coruña es séptimo.