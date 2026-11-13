Cómo conseguir entradas para el Villarreal-Real Sociedad: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Villarreal recibe a la Real Sociedad el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 20 de marzo de 2026, el Villarreal logró una contundente victoria por 3-1 ante la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica. Antes, en la temporada 2025–26, el Villarreal también se impuso por un ajustado 3-2 a domicilio ante la Real Sociedad en el Reale Arena.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Villarreal-Real Sociedad, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Villarreal-Real Sociedad de LaLiga?

El Villarreal-Real Sociedad comienza el domingo 6 de diciembre de 2026 en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal.

Primera División - Jornada 15 6 dic 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal-Real Sociedad de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Villarreal-Real Sociedad de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Comprar directamente a través de los portales oficiales de entradas del Villarreal CF o la Real Sociedad es la forma más segura y fiable de conseguir localidades a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal-Real Sociedad de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Villarreal-Real Sociedad de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Acceso general / fondos (Fondo Norte / Fondo Sur): Suelen costar aproximadamente entre 30 € y 50 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Gradas laterales (Lateral): Generalmente cuestan entre 50 € y 90 € .

Generalmente cuestan entre . Tribuna principal (Tribuna): Cuestan entre 90 € y más de 150 €.

Villarreal-Real Sociedad de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Villarreal y la Real Sociedad

El Villarreal ha sumado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 6-0 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, y también cayó por 1-0 frente al Espanyol en LaLiga. En el lado positivo, el triunfo por 5-0 ante el CD Manacor en la Copa del Rey y la victoria por 2-1 en casa del Valencia demuestran que mantiene su capacidad para rendir a buen nivel. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó nueve goles y encajó diez.

La Real Sociedad ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Lyon en la Europa League, tras haber vencido anteriormente por 2-1 al Levante en LaLiga y por 6-0 al Lillestroem en Europa. Su única derrota en esa racha fue ante el Athletic Bilbao, por 2-1 en liga. La Real Sociedad marcó 15 goles y encajó 10 en esos cinco partidos.

Villarreal-Real Sociedad: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Villarreal ganó 3-1 en el Estadio de la Cerámica en LaLiga. En sus últimos cinco duelos directos, el Villarreal ha logrado tres victorias y un empate, mientras que la Real Sociedad ha conseguido una victoria: un 1-0 en el Reale Arena en enero de 2025. El balance goleador de esos cinco partidos es de 12 tantos para el Villarreal y siete para la Real Sociedad.