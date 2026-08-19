El VfB Stuttgart se enfrenta al FC Koeln el viernes 4 de septiembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

El Stuttgart llega al partido con el objetivo de mantener una racha activa de seis encuentros sin perder ante el FC Koeln, después de una victoria por 3-1 en su anterior enfrentamiento directo. Ambos equipos afrontan el choque en busca de impulso en el inicio de la temporada, con el Stuttgart tratando de defender su registro como local en el MHPArena, mientras que el FC Koeln aspira a lograr una crucial victoria a domicilio para romper la dinámica dominante de su rival.

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¿Cuándo es el saque inicial del VfB Stuttgart vs FC Koeln de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 2 4 sept 2026 - 14:30 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln de la Bundesliga?

1. Venta oficial del club local (VfB Stuttgart)

Compra directamente a través de la web oficial de entradas del club anfitrión.

La venta se abre unas semanas antes del día del partido, con prioridad para los socios del club antes de abrirse al público general.

Si está agotado, consulta el portal oficial de intercambio de entradas del club para reventas a precio oficial por parte de abonados.

2. Zona para aficionados visitantes (FC Koeln)

Los seguidores del equipo visitante deben comprar las entradas exclusivamente a través del portal oficial del club visitante para sentarse en la sección designada para aficionados visitantes.

3. Plataformas secundarias de entradas

Las entradas a menudo pueden encontrarse en mercados de reventa de terceros como StubHub , aunque los precios suelen estar por encima del valor nominal y la disponibilidad varía.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln de la Bundesliga?

Los precios estándar de las entradas para los partidos de la Bundesliga en el MHPArena varían en función de la categoría del asiento y del canal de compra:

Precio oficial (valor nominal): directamente con el club anfitrión, las entradas estándar suelen oscilar entre 15 € y 80 €, con las zonas de pie en el tramo más barato y las localidades centrales de asiento en el más alto.

Mercado de reventa: En mercados de terceros como StubHub , los precios arrancan en torno a 60 € a 105 € para el acceso básico, y suben con la demanda a medida que se acerca el día del partido.

VfB Stuttgart vs FC Koeln de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Forma del VfB Stuttgart vs FC Koeln

El Stuttgart encara la temporada de la Bundesliga después de una pretemporada irregular, con tres victorias, un empate y una derrota en cinco amistosos. Su partido más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Fulham el 15 de agosto, aunque una semana antes había vencido al Everton por 3-1. En esos cinco encuentros, el Stuttgart marcó 17 goles y encajó cuatro, destacando especialmente una contundente victoria por 8-1 sobre el Kickers Offenbach.

La forma del Koeln en pretemporada fue en gran medida positiva. El equipo de Wagner ganó tres de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió uno, y su única derrota fue un resultado de 5-1 en la Bundesliga contra el Bayern de Múnich allá por mayo. Su compromiso más reciente terminó con dos victorias consecutivas sobre la Real Sociedad, por 2-1 y 2-0, mientras que también le endosó ocho goles sin respuesta al Bergisch Gladbach. El Koeln marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

VfB Stuttgart vs FC Koeln: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 14 de febrero de 2026, cuando el Stuttgart ganó 3-1 en el MHPArena en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos en la competición, el Stuttgart presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una del Koeln, mientras que un partido terminó en empate. El Stuttgart ha marcado 11 goles en esos cinco duelos y ha encajado cinco.

VfB Stuttgart vs FC Koeln: clasificación

En la clasificación actual de la Bundesliga, el VfB Stuttgart es 17.º, mientras que el FC Koeln ocupa la 8.ª posición.