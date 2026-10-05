El VfB Stuttgart se enfrenta al Atlético de Madrid el martes 20 de octubre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

Ambos equipos aspiran a sumar puntos cruciales para avanzar directamente a los octavos de final sin necesidad de una ronda de play-off. Este duelo enfrenta la intensidad ofensiva del Stuttgart con la reconocida disciplina táctica y defensiva de Diego Simeone en el escenario continental.

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¿Cuándo es el saque inicial del VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Champions League?

El VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid comienza en el MHPArena de Stuttgart el martes 20 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Champions League?

Existen varios canales principales para comprar entradas para el partido de la VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid de la Liga de Campeones de la UEFA en el MHPArena:

1. Canales oficiales del club

Tienda de entradas del VfB Stuttgart: Se concede acceso prioritario a la preventa, y los socios suelen recibir derecho de compra anticipada y descuentos. Cualquier asiento estándar que quede disponible sale a la venta al público directamente en el portal del club.

Cupo para la afición visitante del Atlético de Madrid: Los aficionados que quieran sentarse en la zona visitante deben comprar las entradas a través del portal oficial para socios del Atlético de Madrid, ya que las entradas para aficionados visitantes son gestionadas directamente por el equipo visitante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid de la Liga de Campeones de la UEFA varían en función de si compras a través de canales oficiales primarios o de plataformas secundarias de reventa:

1. Precios oficiales de venta al público (venta primaria)

Las entradas oficiales vendidas directamente por el VfB Stuttgart, ya sea mediante preventas para socios o ventas estándar al público, siguen estrictamente una política de precios por categorías:

Entradas de pie (Stehplätze): Aproximadamente entre 18,50 € y 25 €

Entradas de asiento (Sitzplätze): Entre 45 € y 110 € , dependiendo de la zona del estadio (por ejemplo, áreas de Goal Curved frente a la tribuna principal / Haupttribüne)

Cupo para el fondo visitante (aficionados del Atlético de Madrid): Normalmente fijado en torno a 45 € y 70 € por entrada, de acuerdo con los topes de precio de la UEFA para entradas visitantes

2. Mercados secundarios de entradas

Dado que la demanda para los partidos destacados de la Champions League suele superar la oferta oficial, plataformas secundarias de entradas como StubHub ponen las entradas a la venta en función de la demanda del mercado:

Asientos de categoría estándar / curva: Entre 115 € y 230 €

Tribuna principal / asientos laterales prémium: Entre 240 € y 420 €+

Paquetes hospitality y VIP: Entre 500 € y 1.200 €+

VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid

El Stuttgart ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga, y también perdió por 2-1 ante el Hoffenheim en la liga. La única nota positiva de esa racha fue una victoria por 3-1 sobre el Viking en la Champions League, aunque las derrotas ante el Bayern de Múnich (5-1) y el Hoffenheim subrayan una vulnerabilidad frente a rivales de calidad. El Stuttgart ha marcado nueve goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

El Atlético de Madrid ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria en casa por 4-0 ante Osasuna en LaLiga, y también ganó por 3-0 a domicilio frente a la Real Sociedad. Las derrotas llegaron ante el Liverpool en la Champions League (2-1) y el Athletic Club en LaLiga (3-0). El equipo de Simeone ha marcado 11 goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue un empate 1-1 en un Club Friendly disputado el 5 de agosto de 2018. Como solo hay un partido registrado entre ambos equipos, no existe una tendencia más amplia en sus enfrentamientos directos que evaluar antes de este duelo de Champions League.