¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoAtlético Madrid
Book VfB Stuttgart vs Atletico Madrid Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
VfB Stuttgart
Atlético Madrid
Liga de Campeones

El VfB Stuttgart se enfrenta al Atlético de Madrid en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El VfB Stuttgart se enfrenta al Atlético de Madrid el martes 20 de octubre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

Ambos equipos aspiran a sumar puntos cruciales para avanzar directamente a los octavos de final sin necesidad de una ronda de play-off. Este duelo enfrenta la intensidad ofensiva del Stuttgart con la reconocida disciplina táctica y defensiva de Diego Simeone en el escenario continental.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Champions League?

El VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid comienza en el MHPArena de Stuttgart el martes 20 de octubre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Champions League?

Existen varios canales principales para comprar entradas para el partido de la VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid de la Liga de Campeones de la UEFA en el MHPArena:

1. Canales oficiales del club

  • Tienda de entradas del VfB Stuttgart: Se concede acceso prioritario a la preventa, y los socios suelen recibir derecho de compra anticipada y descuentos. Cualquier asiento estándar que quede disponible sale a la venta al público directamente en el portal del club.
  • Cupo para la afición visitante del Atlético de Madrid: Los aficionados que quieran sentarse en la zona visitante deben comprar las entradas a través del portal oficial para socios del Atlético de Madrid, ya que las entradas para aficionados visitantes son gestionadas directamente por el equipo visitante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la VfB Stuttgart vs. Atlético Madrid de la Liga de Campeones de la UEFA varían en función de si compras a través de canales oficiales primarios o de plataformas secundarias de reventa:

1. Precios oficiales de venta al público (venta primaria)

Las entradas oficiales vendidas directamente por el VfB Stuttgart, ya sea mediante preventas para socios o ventas estándar al público, siguen estrictamente una política de precios por categorías:

  • Entradas de pie (Stehplätze): Aproximadamente entre 18,50 € y 25 €
  • Entradas de asiento (Sitzplätze): Entre 45 € y 110 €, dependiendo de la zona del estadio (por ejemplo, áreas de Goal Curved frente a la tribuna principal / Haupttribüne)
  • Cupo para el fondo visitante (aficionados del Atlético de Madrid): Normalmente fijado en torno a 45 € y 70 € por entrada, de acuerdo con los topes de precio de la UEFA para entradas visitantes

2. Mercados secundarios de entradas

Dado que la demanda para los partidos destacados de la Champions League suele superar la oferta oficial, plataformas secundarias de entradas como StubHub ponen las entradas a la venta en función de la demanda del mercado:

  • Asientos de categoría estándar / curva: Entre 115 € y 230 €
  • Tribuna principal / asientos laterales prémium: Entre 240 € y 420 €+
  • Paquetes hospitality y VIP: Entre 500 € y 1.200 €+

VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid

El Stuttgart ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga, y también perdió por 2-1 ante el Hoffenheim en la liga. La única nota positiva de esa racha fue una victoria por 3-1 sobre el Viking en la Champions League, aunque las derrotas ante el Bayern de Múnich (5-1) y el Hoffenheim subrayan una vulnerabilidad frente a rivales de calidad. El Stuttgart ha marcado nueve goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

El Atlético de Madrid ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria en casa por 4-0 ante Osasuna en LaLiga, y también ganó por 3-0 a domicilio frente a la Real Sociedad. Las derrotas llegaron ante el Liverpool en la Champions League (2-1) y el Athletic Club en LaLiga (3-0). El equipo de Simeone ha marcado 11 goles y ha encajado seis en esos cinco encuentros.

VFB

VFB - Formulario

KOE
W4-1
VIK
W3-1
TSG
L2-1
BVB
L0-1
GFT
W5-0
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ATM

ATM - Formulario

ATH
L3-0
LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
RMA
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

VfB Stuttgart vs Atlético de Madrid: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue un empate 1-1 en un Club Friendly disputado el 5 de agosto de 2018. Como solo hay un partido registrado entre ambos equipos, no existe una tendencia más amplia en sus enfrentamientos directos que evaluar antes de este duelo de Champions League.

Cara a cara

VfB StuttgartEmpateAtlético Madrid
0
1
0
Amistosos
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google