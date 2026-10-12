El VfB Stuttgart recibe al Borussia Mönchengladbach el viernes 23 de octubre de 2026 en el MHP Arena de Stuttgart.

El VfB Stuttgart ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos contra el Mönchengladbach, incluida una contundente victoria a domicilio por 3-0 en el más reciente, disputado en enero de 2026. Por su parte, el Borussia Mönchengladbach busca poner fin a una mala racha defensiva tras perder sus cuatro primeros partidos de liga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart contra el Borussia Mönchengladbach, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el VfB Stuttgart contra el Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 7 23 oct 2026 - 14:30 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart contra el Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido entre el VfB Stuttgart y el Borussia Mönchengladbach en el MHP Arena, tienes varias opciones habituales, desde los canales oficiales de los clubes hasta las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del VfB Stuttgart: La forma más directa de comprar entradas es hacerlo a través de la tienda oficial de entradas online del VfB Stuttgart. : La forma más segura y fiable de comprar entradas es hacerlo a través de la tienda oficial de entradas online del VfB Stuttgart.

Entradas oficiales para la afición visitante (Borussia Mönchengladbach): Si quieres sentarte en la zona visitante, el Borussia Mönchengladbach distribuye las entradas directamente a través de sus canales oficiales de venta entre sus socios registrados y su red de peñas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart contra el Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido entre el VfB Stuttgart y el Borussia Mönchengladbach en el MHP Arena varían considerablemente según se compren a su precio oficial a través de los canales de los clubes o en plataformas de reventa:

1. Precios oficiales

Al comprar directamente en la tienda oficial de entradas del VfB Stuttgart o a través de las localidades asignadas a la afición visitante, los precios oficiales de la Bundesliga suelen distribuirse así:

Zona de pie (Stehplätze): Alrededor de 18 a 25 €

Asientos estándar (Sitzplätze, curvas / grada superior): Aproximadamente 35 a 55 €

Asientos de categoría 1 (tribuna principal y opuesta / grada inferior): Alrededor de 60 a 90 € o más

VIP y servicios de hospitalidad: Desde 250 € o más hasta varios cientos de euros, según el paquete.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubponen entradas a la venta a precios determinados por la demanda:

Precios de partida: Las entradas de reventa para asientos de la grada superior suelen partir de unos 45 a 115 € .

Precio medio de reventa: Según la disponibilidad y la zona, los precios medios en el mercado de reventa oscilan entre 110 y 500 € o más por asiento.

Reventa de entradas VIP o prémium: Puede superar los 1.000 € .

VfB Stuttgart contra Borussia Moenchengladbach en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart y el Borussia Moenchengladbach

El Stuttgart ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con nueve goles a favor y ocho en contra durante esa racha. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 1-0 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. Antes, logró una victoria por 4-1 sobre el FC Köln en la Bundesliga y otra por 3-1 frente al Viking en la Champions League, aunque las derrotas ante el Hoffenheim y el Bayern de Múnich, esta última por 5-1, ponen de relieve la irregularidad que ha marcado su temporada hasta ahora.

El Mönchengladbach solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos: el triunfo por 5-0 ante el TSV Schott Mainz en la Copa de Alemania. En la Bundesliga ha perdido sus cuatro encuentros y ha encajado 16 goles. Su último partido de liga acabó con una derrota en casa por 4-2 ante el Mainz 05. En esa racha también cayó por 5-0 frente al Friburgo y por 3-0 en el campo del RB Leipzig.

VfB Stuttgart contra Borussia Moenchengladbach: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2026, cuando el Mönchengladbach recibió al Stuttgart y perdió por 3-0. El Stuttgart también ganó el otro partido entre ambos de aquella temporada, disputado en casa en agosto de 2025, por 1-0. En los últimos cinco enfrentamientos directos recogidos en los datos, el Stuttgart presenta el mejor balance, que incluye una victoria en casa por 4-0 en mayo de 2024. El único triunfo del Mönchengladbach llegó en febrero de 2025, cuando ganó por 2-1 en Stuttgart.