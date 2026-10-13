Cómo conseguir entradas para el Valencia-Villarreal: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

El Valencia recibe al Villarreal el sábado 24 de octubre de 2026 en el Estadio Mestalla de Valencia.

En sus 52 enfrentamientos oficiales en LaLiga, el Villarreal cuenta con una ligera ventaja en el historial: 23 victorias frente a las 18 del Valencia, además de 11 empates. En su último duelo liguero, disputado el 22 de febrero de 2026, el Villarreal venció por 2-1 al Valencia en el Estadio de la Cerámica.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Valencia-Villarreal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Valencia-Villarreal de LaLiga?

El Valencia-Villarreal se juega en el Estadio Mestalla de Valencia el sábado 24 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 10 24 oct 2026 - 12:30 Estadio Mestalla

¿Cómo comprar entradas para el Valencia-Villarreal de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el partido de LaLiga entre el Valencia y el Villarreal en el Estadio Mestalla:

1. Canales oficiales del club

Portal oficial de entradas del Valencia CF: La opción más directa y segura es comprar entradas generales o VIP a través de la web oficial del Valencia CF. Por lo general, las entradas se ponen primero a disposición de los socios y abonados oficiales y, más cerca del día del partido, salen a la venta para el público general.

Taquillas del Estadio Mestalla: Puedes comprar entradas físicas directamente en las taquillas del Estadio Mestalla de Valencia durante los días previos al partido o el mismo día del encuentro, siempre que queden disponibles.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia-Villarreal de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre el Valencia CF y el Villarreal CF en el Estadio Mestalla varían según dónde se compren y la categoría de los asientos elegidos:

1. Canales oficiales del club

Las entradas generales vendidas directamente a través de los canales oficiales del Valencia CF suelen situarse en los siguientes rangos de precios:

Categoría 3 / Fondos (Gol Norte y Gol Sur, zona alta): 30-45 €

Categoría 2 / Laterales superiores (Preferente / Tribuna Alta): 45-65 €

Categoría 1 / Laterales inferiores (Tribuna / Tribuna principal): 65-90 €

Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde 180 € hasta más de 800 € (incluyen asientos acolchados, acceso a una sala VIP y servicio de restauración)

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Entradas más económicas: Alrededor de 45-60 €

Precio medio de una entrada estándar: Alrededor de 170-180 €

Asientos prémium / Vistas centrales: De 200 € a más de 350 €

Valencia-Villarreal de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Valencia y el Villarreal

El Valencia ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de LaLiga, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro. Su única victoria en esa racha llegó a domicilio ante el Deportivo Alavés, pero las derrotas frente a la Real Sociedad (2-3), el Sevilla (1-0), el Barcelona (0-5) y el Deportivo de La Coruña (3-1) reflejan la magnitud del problema. En esos cinco encuentros, el Valencia marcó cinco goles y encajó doce.

El Villarreal ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 en casa ante el Levante, después de imponerse por 1-3 a domicilio al Málaga. Antes de esa racha positiva, perdió contra el Real Betis, el Borussia Dortmund en la Champions League y el Deportivo de La Coruña. El Villarreal marcó once goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Valencia-Villarreal: Últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento entre ambos clubes fue en febrero de 2026, cuando el Villarreal venció al Valencia por 2-1 en casa en LaLiga. Antes, el Valencia había ganado por 2-0 en Mestalla en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Villarreal suma tres victorias frente a una del Valencia, además de un empate, aunque los duelos han sido igualados, con varios resultados decididos por un solo gol.