Cómo conseguir entradas para el Union Berlin vs Schalke 04: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Union Berlin se enfrenta al Schalke 04 el viernes 11 de septiembre de 2026 en el Alte Foersterei de Berlín.

Ambos equipos afrontan esta jornada con el objetivo de ganar un impulso clave en este inicio de temporada y escalar posiciones en la clasificación de la Bundesliga. Sus anteriores enfrentamientos oficiales en la máxima categoría del fútbol alemán se han caracterizado históricamente por duelos muy igualados, lo que añade aún más importancia a este partido.

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¿Cuándo es el saque inicial del Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga?

El Union Berlin vs Schalke 04 se disputa en el Alte Foersterei de Berlín, con la información sobre la hora del saque inicial por confirmar cuando se acerque la fecha del partido.

Bundesliga - Jornada 3 11 sept 2026 - 14:30 Alte Foersterei

Cómo comprar entradas para el Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga

Sorteo oficial del club y tienda de entradas

Afiliación al club: Los socios de pago tienen acceso prioritario. Cuando se abre la venta para un partido en casa, los socios solicitan participar en un sorteo de entradas a través del sitio oficial de venta del club ( Union Zeughaus ) unas 2 semanas antes.

Intercambio oficial de entradas ( Zweitmarkt ): Si te quedas fuera del sorteo, los socios pueden acceder al Zweitmarkt en el portal oficial de entradas. Los abonados que no pueden asistir revenden aquí sus entradas a precio nominal.

Público general: Las entradas rara vez llegan a la venta general. Si queda alguna después de la asignación para socios y del sorteo, se ponen a la venta en el portal oficial, pero se agotan en cuestión de minutos.

Plataformas de reventa de terceros: Los agregadores de reventa y las plataformas de mercado de terceros, como StubHub, ofrecen entradas para partidos de alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Union Berlin vs. FC Schalke 04 en el Stadion An der Alten Försterei varían en función de si se compran a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales a valor nominal (directamente del club)

Si tienes la suerte de conseguir entradas a través del sorteo oficial del Union Berlin o del intercambio oficial de entradas del club (Zweitmarkt), los precios estándar a valor nominal están entre los más asequibles del fútbol europeo:

Entradas de pie ( Stehplatz ): Aproximadamente 13 £ - 17 £ (15 € - 20 €)

Entradas de asiento ( Sitzplatz ): Aproximadamente 25 £ - 55 £ (30 € - 65 €)

Entradas con descuento / juveniles: Precios reducidos desde 9 £ - 13 £ (10 € - 15 €)

Mercado secundario y plataformas de reventa

Las entradas casi siempre se agotan entre los socios oficiales del club, y la demanda en sitios de mercado secundario como StubHub eleva los precios de forma significativa:

Asientos de reventa de nivel básico: Cabe esperar precios de salida de alrededor de 135 £ - 150 £ (173 $+) por entrada.

Precio medio de reventa: Los asientos de alta demanda en plataformas secundarias se sitúan de media en torno a 250 £ - 450 £ , con localidades prémium o céntricas que alcanzan las 500 £+ por entrada en momentos de máxima demanda.

Union Berlin vs Schalke 04 de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin vs Schalke 04

El Union Berlin ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Eintracht Braunschweig en la DFB-Pokal el 23 de agosto. Antes de eso, perdió 2-4 contra el Ipswich Town en un amistoso, ganó 3-2 al Aris Limassol, empató 2-2 con el Cagliari y perdió 1-2 ante el Dynamo Dresden. En esos cinco partidos, el Union marcó diez goles y encajó diez.

El Schalke 04 ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 en la prórroga sobre el Hallescher FC en la DFB-Pokal el 24 de agosto, en la que Edin Dzeko marcó dos goles. Antes de eso, el Schalke perdió 0-3 contra el Real Madrid y 0-3 contra el Atalanta en amistosos de pretemporada, pero ganó 5-0 al Hessen Kassel y 3-1 al Fagiano Okayama FC a principios de verano. El Schalke marcó 15 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Union Berlin vs Schalke 04: historial reciente cara a cara

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 19 de febrero de 2023, cuando Union Berlin y Schalke empataron 0-0 en la Bundesliga en el Alte Foersterei. Los cinco enfrentamientos documentados en la Bundesliga entre ambos equipos han dejado una victoria para el Schalke, una para el Union Berlin y tres empates. El resultado más desequilibrado llegó el 27 de agosto de 2022, cuando el Union Berlin ganó 6-1 a domicilio al Schalke. Los otros tres encuentros terminaron en empate, incluido un 1-1 en octubre de 2020 y dos empates sin goles.

Clasificación de Union Berlin y Schalke 04

En la clasificación actual de la Bundesliga, el Schalke 04 ocupa la 15.ª posición y el Union Berlin está en la 16.ª.