El Union Berlin recibe al RB Leipzig el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Alte Foersterei de Berlín.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en abril de 2026, el RB Leipzig ganó 3-1 en el Red Bull Arena. El Union Berlin se impuso en el partido de la primera vuelta, jugado en diciembre de 2025 en el Stadion An der Alten Försterei, por idéntico resultado de 3-1.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Union Berlin contra el RB Leipzig, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Union Berlin contra el RB Leipzig de la Bundesliga?

El Union Berlin contra el RB Leipzig se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Alte Foersterei de Berlín.

Bundesliga - Jornada 10 21 nov 2026 - 09:30 Alte Foersterei

¿Cómo comprar entradas para el Union Berlin contra el RB Leipzig de la Bundesliga?

Hay varias formas de comprar entradas para el Union Berlin contra el RB Leipzig de la Bundesliga en el Stadion An der Alten Försterei, según busques canales oficiales u opciones de reventa:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar la plataforma oficial de venta de entradas en línea del 1. FC Union Berlin. Debido a la gran demanda y a que la capacidad del estadio es inferior al número de socios del Union Berlin, las entradas para los partidos en casa suelen ofrecerse primero en una preventa para socios o mediante un sorteo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin contra el RB Leipzig de la Bundesliga?

El precio de las entradas para el Union Berlin contra el RB Leipzig de la Bundesliga varía según se compren a través de los canales oficiales del club o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas de pie (Stehplatz): Suelen costar entre 12 € y 16 € , según el sector concreto de la grada y los descuentos para socios.

Suelen costar entre , según el sector concreto de la grada y los descuentos para socios. Entradas con asiento (Sitzplatz, categorías 1 a 4): Suelen costar entre 20 € y 48 € , con precios reducidos para socios del club y niños.

Suelen costar entre , con precios reducidos para socios del club y niños. Entradas infantiles: Disponibles en determinados sectores, con precios de entre 5 € y 15 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas de pie y de las categorías más económicas: Los precios suelen partir de entre 70 € y 105 € para asientos muy solicitados o entradas de categoría estándar, antes de las comisiones de la plataforma.

Los precios suelen partir de entre para asientos muy solicitados o entradas de categoría estándar, antes de las comisiones de la plataforma. Reventa de asientos en los laterales y zonas prémium: Los asientos más codiciados, con buenas vistas, suelen costar entre 350 € y más de 1.100 €, según la disponibilidad y la demanda del momento.

Union Berlin contra RB Leipzig en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin y el RB Leipzig

El Union Berlin ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su último partido de Bundesliga terminó 0-0 ante el Borussia Dortmund y, antes de ese encuentro, ganó 1-0 en casa al Elversberg. El resultado más abultado de esa racha fue una derrota en casa por 7-0 ante el Bayern de Múnich en septiembre. En los cinco partidos, el Union marcó dos goles y encajó seis.

El RB Leipzig ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, sin empates. Su encuentro más reciente fue la derrota por 6-1 en el campo del Bayern de Múnich. Antes había vencido 1-0 al PSV Eindhoven en la Champions League y goleado 6-0 al Eintracht Frankfurt en la Bundesliga. El Leipzig marcó 12 goles en los cinco encuentros y encajó nueve, cifras que reflejan que es capaz de lograr grandes victorias, pero también de sufrir derrotas igual de abultadas.

Union Berlin contra RB Leipzig: Resultados de sus últimos enfrentamientos

El último enfrentamiento entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2026, cuando el RB Leipzig ganó 3-1 en casa en la Bundesliga. El Union Berlin se impuso en el partido de la primera vuelta, disputado en diciembre de 2025, también por 3-1. En los cinco enfrentamientos registrados, cada equipo ha ganado dos veces y han empatado una, mientras que el Leipzig ha marcado ocho goles por los cinco del Union.