El Union Berlin recibe al Hamburger SV el sábado 5 de Desember de 2026 en el Alte Försterei de Berlín.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 14 de febrero de 2026, el Hamburger SV logró una ajustada victoria por 3-2 sobre el Union Berlin en el Volksparkstadion. Sus duelos en el Stadion An der Alten Försterei han sido tradicionalmente igualados, como demuestra el disputado empate a 0-0 de septiembre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Union Berlin contra el Hamburger SV, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Union Berlin contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

El Union Berlin contra el Hamburger SV se disputará en el Alte Försterei de Berlín el sábado 5 de Desember de 2026.

Bundesliga - Jornada 12 5 dic 2026 - 09:30 Alte Foersterei

¿Cómo comprar entradas para el Union Berlin contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el Union Berlin y el Hamburger SV:

1. Canales oficiales de los clubes

Tienda oficial de entradas del Union Berlin: Como equipo local, el Union Berlin pone las entradas a la venta directamente a través de su portal oficial. Los socios y abonados suelen tener prioridad antes de que las localidades restantes se ofrezcan al público general o a quienes no son socios.

Como equipo local, el Union Berlin pone las entradas a la venta directamente a través de su portal oficial. Los socios y abonados suelen tener prioridad antes de que las localidades restantes se ofrezcan al público general o a quienes no son socios. Web oficial del Hamburger SV: Para la afición visitante, el HSV suele recibir un cupo de entradas destinado a sus seguidores que viajan al partido. Estas pueden solicitarse a través de su plataforma oficial de venta, según el sistema de prioridad para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Bundesliga cuando se han agotado los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin contra el Hamburger SV de la Bundesliga?

El precio de las entradas para el partido de Bundesliga entre el Union Berlin y el Hamburger SV varía según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie: Suelen costar entre 12 y 15 € .

Suelen costar entre . Entradas de asiento estándar: Suelen costar entre 20 y 60 € .

Suelen costar entre . Entradas prémium o en la tribuna central: Suelen costar entre 75 y más de 90 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios determinados por la demanda:

Entradas de reventa básicas: Cuestan desde unos 149 € .

Cuestan desde unos . Asientos de categoría intermedia: Suelen costar entre 150 y más de 500 € .

Suelen costar entre . Paquetes prémium y de hospitalidad: Cuestan entre 600 y más de 930 €.

Union Berlin contra Hamburger SV en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin y el Hamburger SV

El Union Berlin suma una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente empató 1-1 con el FC Köln en la Bundesliga. En esa racha también igualó 1-1 con el Augsburg y 0-0 con el Borussia Dortmund. La abultada derrota por 5-0 ante el Köln en la copa fue el peor momento de este periodo. En esos cinco encuentros, el Union marcó dos goles y encajó siete, cifras que reflejan sus dificultades para encontrar portería con regularidad.

El Hamburger SV ha logrado dos victorias y sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga, después de perder dos partidos consecutivos contra el Eintracht Frankfurt: por 3-1 en la liga y por 1-3 en la copa, respectivamente. Antes, en esa misma racha, el HSV venció 1-0 al VfB Stuttgart. El equipo marcó siete goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Union Berlin contra Hamburger SV: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en la Bundesliga el 14 de febrero de 2026, cuando el Hamburger SV ganó 3-2 en casa. Antes, los dos equipos empataron 0-0 en el Alte Försterei en septiembre de 2025. De los cuatro enfrentamientos registrados en los datos, que incluyen partidos de la Bundesliga y la 2. Bundesliga, el HSV suma una victoria y un empate en los dos más recientes, mientras que el Union ganó los anteriores, disputados en 2019.