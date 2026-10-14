El Union Berlin recibe al FC Köln el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Alte Försterei de Berlín.

Su último enfrentamiento en la Bundesliga se disputó en mayo de 2026 en el Stadion An der Alten Försterei y terminó con un emocionante empate 2-2. En aquel partido, el 1. FC Union Berlin remontó en los últimos minutos gracias a los goles de Tom Rothe y Livan Burcu, que neutralizaron los tantos anteriores de Marius Bülter y Said El Mala para el 1. FC Köln.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Union Berlin contra el FC Köln, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Union Berlin contra el FC Köln de la Bundesliga?

El Union Berlin contra el FC Köln se disputará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Alte Försterei de Berlín.

Bundesliga - Jornada 8 1 nov 2026 - 09:30 Alte Foersterei

¿Cómo comprar entradas para el Union Berlin contra el FC Köln de la Bundesliga?

Estas son las principales opciones para conseguir entradas para el partido de Bundesliga entre el 1. FC Union Berlin y el 1. FC Köln:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquillas oficiales de los clubes: La forma más directa de comprar entradas a su precio oficial es acudir a los portales de venta del 1. FC Union Berlin o del 1. FC Köln. Las entradas para los partidos en casa suelen pasar por una fase de preventa para socios o por un sistema de sorteo antes de salir a la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las disponibles por los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin contra el FC Köln de la Bundesliga?

Estos son los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el 1. FC Union Berlin y el 1. FC Köln:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Stehplatz): de 14 € a 16 € (entradas con descuento disponibles desde aproximadamente 12 € a 14,50 €)

Entradas con asiento (Sitzplatz, categorías 1 a 4): de 30 € a 48 € (entradas con descuento disponibles desde aproximadamente 28 € a 46 €)

Entradas infantiles (de 6 a 12 años): de 7 € a 24 €, según la zona concreta

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en los canales oficiales de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Precio mínimo de las entradas de reventa: Desde unos 120 € hasta 150 € , según la demanda.

Precios medios en el mercado de reventa: Los precios varían considerablemente según la ubicación del asiento y la disponibilidad, y suelen situarse de media entre 350 € y más de 1.100 € para partidos de Bundesliga con mucha demanda en el Stadion An der Alten Försterei.

Union Berlin contra FC Köln en la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin y el FC Köln

El Union Berlin llega a este partido en un mal momento de forma, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una victoria en un amistoso contra el Rijeka, pero llegó entre dos duras derrotas en la Bundesliga: un 7-0 ante el Bayern de Múnich y un 4-0 frente al Bayer Leverkusen. El Union ha marcado solo cinco goles en sus últimos cinco partidos y ha encajado 17, un registro defensivo que pone de manifiesto la magnitud de sus problemas.

La trayectoria reciente del FC Köln es igualmente irregular. Ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su último partido de Bundesliga acabó con una derrota por 2-1 ante el Hamburger SV, y anteriormente, en esa misma serie de encuentros, también cayó por 4-1 frente al VfB Stuttgart. La victoria por 3-2 contra el Hoffenheim y el triunfo ante el Würzburger Kickers en la Copa de Alemania ofrecen algunos motivos para el optimismo, pero el Köln ha encajado muchos goles durante este periodo.

Union Berlin contra FC Köln: Resultados de los últimos enfrentamientos

El último duelo entre ambos clubes terminó 2-2 en el Alte Försterei en mayo de 2026, un resultado que mantuvo la tendencia de enfrentamientos igualados y disputados. En los últimos cinco partidos entre ambos, el Union Berlin ha ganado dos veces, el Köln una y otros dos encuentros han acabado en empate. El Union cuenta con un buen historial como local en este duelo: ganó los dos enfrentamientos anteriores disputados en el Alte Försterei incluidos en esta serie.