El Troyes se enfrenta al Marsella el domingo 11 de octubre de 2026 en el Stade de l'Aube de Troyes.

En sus enfrentamientos de Ligue 1, el Marsella ha logrado 7 victorias, frente a solo 1 triunfo del Troyes, además de 2 empates. En su duelo liguero más reciente, en abril de 2023, el Marsella consiguió una contundente victoria por 3-1 sobre el Troyes. Además, el Marsella firmó un cómodo triunfo a domicilio por 0-2 en su última visita al Stade de l'Aube en enero de 2023.

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¿Cuándo es el saque inicial del Troyes vs Marsella de Ligue 1?

El Troyes se enfrenta al Marsella en el Stade de l'Aube de Troyes el domingo 11 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 6 11 oct 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

¿Cómo comprar entradas para el Troyes vs Marsella de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Troyes y Marsella, puedes seguir estas opciones principales:

Taquilla oficial del Troyes: Compra directamente a través del sitio web oficial de entradas del ES Troyes AC o en la taquilla del Stade de l'Aube. Esta suele ser la fuente más fiable para adquirir entradas a precio oficial y localidades en la grada local.

Sección oficial visitante del Marsella: Si apoyas al Marsella, las entradas del equipo visitante suelen distribuirse a través de la plataforma oficial de venta de entradas del Olympique de Marseille o de los cupos asignados a peñas oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes vs Marsella de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre ES Troyes AC y Olympique de Marseille en el Stade de l'Aube varían en función de dónde las compres y de la zona del asiento:

Taquilla oficial (precio oficial): Las entradas estándar para un solo partido compradas directamente a través del ES Troyes AC suelen oscilar entre 15 € y 70 € , dependiendo de si eliges fondos detrás de la portería, que son los más baratos, o tribunas centrales laterales.

Zona de aficionados visitantes: Las entradas oficiales para la afición visitante distribuidas directamente por el Olympique de Marseille suelen estar limitadas a una tarifa fija para la zona visitante de Ligue 1, en torno a 10 € y 15 € .

VIP y hospitality: Los paquetes premium de hospitality y palcos ejecutivos suelen partir de 150 € a 250 €+ por entrada.

Troyes vs Marsella de Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Troyes vs Marsella

El Troyes ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 6-2 ante el Strasbourg en Ligue 1, un resultado que llegó después de una victoria por 1-2 en casa del Lorient. Antes de eso, empató 0-0 con el Paris FC. En esos cinco partidos, el Troyes marcó cinco goles y encajó 11.

El Marsella ha ganado dos partidos, no ha empatado ninguno y ha perdido tres de sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota por 3-2 ante el Paris FC en Ligue 1, prolongando una racha que también incluyó una derrota por 2-0 frente al Monaco. Su resultado más destacado en este periodo fue una victoria por 4-0 sobre el Strasbourg. En cinco partidos, el Marsella marcó 10 goles y encajó ocho.

Troyes vs Marsella: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en abril de 2023, cuando el Marsella venció al Troyes por 3-1 en un partido de Ligue 1. En los últimos cinco enfrentamientos directos del conjunto de datos, el Marsella presenta un mejor balance, con tres victorias frente a una del Troyes y un empate. El único duelo previo en el Stade de l'Aube dentro de este conjunto de datos terminó 0-2 a favor del Marsella en enero de 2023.