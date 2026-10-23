En su anterior enfrentamiento directo en la Ligue 2, disputado a principios de año, Le Mans se impuso por 2-0 a domicilio en el Stade de l'Aube, lo que añade interés a este duelo. Ambos equipos buscan sumar puntos vitales en esta fase inicial e intermedia de la temporada para escalar puestos en la clasificación.
En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Troyes-Le Mans, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo empieza el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?
El Troyes-Le Mans comenzará el sábado 31 de octubre de 2026 en el Stade de l'Aube, en Troyes.
¿Cómo comprar entradas para el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?
Para conseguir entradas para el próximo partido de la Ligue 1 entre Troyes y Le Mans en el Stade de l'Aube, tienes varias opciones principales:
1. Canales oficiales del club
- Taquilla oficial del club: Puedes comprar entradas directamente a través de la plataforma oficial de venta de entradas del ESTAC Troyes. Es el canal más seguro y directo para las localidades estándar, y las entradas para los partidos en casa suelen ponerse a la venta a medida que se acerca la fecha del encuentro.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes-Le Mans de la Ligue 1?
En el Stade de l'Aube, los precios de las entradas para el Troyes-Le Mans varían según las cuatro tribunas principales del estadio (Vitoux, Honneur, Champagne) y el canal de compra:
1. Canales oficiales del club
- Localidades en zonas inferiores o detrás de las porterías: Las entradas estándar oficiales parten de unos 15 € para las zonas de asientos básicas (como las gradas superiores o las situadas detrás de las porterías).
- Localidades en las zonas superiores de la tribuna principal: Las entradas normales para localidades más cercanas al centro del campo o situadas en zonas superiores pueden costar hasta 40 €.
2. Plataformas de reventa de entradas
Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:
- Reventa estándar: Las opciones más económicas parten de unos 30 € a 35 €.
- Localidades prémium en los laterales o en zonas centrales: Las localidades mejor situadas en las zonas preferentes de las tribunas cuestan de media unos 65 € y pueden alcanzar precios más altos según la disponibilidad en cada momento.
Troyes-Le Mans de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber
Estado de forma de Troyes y Le Mans
El Troyes ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Ligue 1, con cinco goles a favor y 11 en contra. En su encuentro más reciente perdió 2-0 ante el Angers y, antes de eso, también cayó 2-0 frente al Lille. La única nota positiva de esa racha fue la victoria por 2-1 a domicilio ante el Lorient a finales de agosto. El Troyes ha encajado al menos dos goles en cuatro de sus últimos cinco partidos, una tendencia que preocupará a Dumont.
Le Mans ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con siete goles a favor y ocho en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lorient el 19 de septiembre, después de empatar 2-2 con el Lens. Antes, empató 1-1 a domicilio ante el Niza y 2-2 en Brest, mientras que su única derrota en esa racha fue un 3-2 ante el Rennes.
Troyes-Le Mans: Últimos enfrentamientos directos
El enfrentamiento más reciente entre Troyes y Le Mans se disputó en la Ligue 2 el 31 de enero de 2026, cuando Le Mans ganó 2-0 a domicilio en el Stade de l'Aube. Antes, ambos equipos empataron 2-2 en un partido de la Ligue 2 disputado en Le Mans en octubre de 2025. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Troyes suma dos victorias y Le Mans otras dos, además de un empate, lo que refleja la igualdad entre ambos.
Cara a cara
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|+8
|14
W
L
W
D
W
|2
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|+5
|14
W
W
W
W
L
|3
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
W
L
W
D
W
|4
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|+5
|14
D
W
L
W
W
|5
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|+4
|14
L
D
W
D
W
|6
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|+1
|13
L
W
L
W
W
|7
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|+1
|11
W
W
L
D
W
|8
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|+3
|10
W
W
L
D
L
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|+4
|9
W
W
L
L
L
|10
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|+3
|9
D
W
L
L
W
|11
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|+1
|9
W
D
W
D
L
|12
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|9
W
L
W
W
L
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
L
W
W
L
D
|14
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
L
L
L
D
W
|15
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|7
L
L
W
D
L
|16
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|6
L
L
W
D
D
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|4
L
L
L
L
L
|18
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
|2
L
L
L
D
L