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Cómo conseguir entradas para el Troyes-Le Havre: precios de la Ligue 1, información del partido, venta de entradas de última hora y más

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El Troyes se enfrenta al Le Havre en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas.

El Troyes recibe al Le Havre el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Stade de l'Aube de Troyes.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes tuvieron lugar durante la temporada 2020-21 de la Ligue 2 y fueron partidos muy disputados, entre ellos una victoria del Le Havre por 3-2. Ambos equipos también se midieron en un amistoso de pretemporada en julio de 2022, en el que el Troyes logró una cómoda victoria en casa por 3-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Troyes-Le Havre, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Troyes-Le Havre de la Ligue 1?

El Troyes-Le Havre se juega en el Stade de l'Aube de Troyes el viernes 20 de noviembre de 2026.

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Ligue 1 - Jornada 11
Stade de l'Aube

¿Cómo comprar entradas para el Troyes-Le Havre de la Ligue 1?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para ver el Troyes-Le Havre de la Ligue 1:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club (ES Troyes AC): La opción más directa y fiable es consultar el portal oficial de entradas del Troyes. Normalmente, las entradas se ponen primero a disposición de los socios y abonados del club, antes de abrir la venta al público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Troyes-Le Havre de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre el ES Troyes AC y el Le Havre AC varían según la zona del estadio y el lugar de compra:

1. Canales oficiales del club

  • Entradas generales estándar y zonas detrás de las porterías: Los precios parten de aproximadamente 20 a 30 €.
  • Tribunas principal y laterales: Los precios oscilan aproximadamente entre 45 y 60 € o más, según el bloque y la zona concretos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Las más económicas: Los precios suelen partir de unos 30 a 45 €.
  • Localidades mejor situadas: Los precios suelen oscilar entre 50 y 65 € o más.

Troyes-Le Havre de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Troyes y el Le Havre

El Troyes no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos oficiales: suma un empate y cuatro derrotas, con un balance de 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 1-3 ante el Lens en la Ligue 1. En ese periodo también perdió por 2-0 tanto ante el Marsella como ante el Angers. En esos cinco partidos, el Troyes marcó cinco goles y encajó diez, unos números que reflejan su difícil situación en la clasificación.

Al Le Havre le ha ido solo ligeramente mejor: sus últimos cinco partidos oficiales se han saldado con una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado más reciente en la Ligue 1 fue una derrota por 1-3 ante el Auxerre, y en ese periodo también perdió por 1-0 frente al Lille. La única nota positiva fue una victoria por 6-1 ante el Boulogne en un amistoso. En los partidos de Ligue 1 disputados durante esta racha de cinco encuentros, los goles encajados han sido motivo de preocupación para el equipo de Digard.

TRO

TRO - Formulario

DIO
D2-2
OM
L0-2
RCL
L1-3
TFC
D0-0
LEM
W2-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
LEH

LEH - Formulario

BOU
W6-1
LIL
L1-0
AJA
L1-3
OM
L4-3
PSG
L1-5
Gol marcado (encajado)
11/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Troyes-Le Havre: Enfrentamientos directos recientes

El encuentro más reciente entre estos clubes fue un amistoso de pretemporada disputado en julio de 2022, en el que el Troyes ganó 3-0 en casa. Antes de eso, ambos equipos se enfrentaron cuatro veces en la Ligue 2 entre 2019 y 2021, con dos victorias para cada uno. El balance de los cinco enfrentamientos señalados es de tres victorias para el Troyes y dos para el Le Havre.

Cara a cara

TroyesEmpateLe Havre
2
0
3
Amistosos
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
Troyes badge
Troyes
TRO
2
F
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
F
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

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