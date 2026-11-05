El Toulouse recibe al Rennes el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Stadium de Toulouse, en Toulouse.

Su último enfrentamiento liguero tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Rennes logró una ajustada victoria por 1-0 en casa. La última vez que se midieron en el Stadium de Toulouse fue en octubre de 2025, en un entretenido empate 2-2.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Toulouse-Rennes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Toulouse-Rennes de la Ligue 1?

El Toulouse-Rennes se disputa en el Stadium de Toulouse, en Toulouse, el domingo 29 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

¿Cómo comprar entradas para el Toulouse-Rennes de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Toulouse y el Rennes, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas: La forma más directa y fiable de conseguir entradas estándar a su precio original es a través de la plataforma oficial de venta de entradas de la web del Toulouse FC. Por lo general, tendrás que crear una cuenta gratuita para acceder a la venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Toulouse-Rennes de la Ligue 1?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo partido de Ligue 1 entre el Toulouse y el Rennes:

1. Canales oficiales del club

Acceso general: Suelen partir de entre 15 € y 20 € .

Suelen partir de entre . Asientos junto a las bandas o en las gradas centrales: Por lo general, oscilan entre 35 € y más de 60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar: Parten de entre 30 € y 45 € en las gradas superiores o en zonas menos céntricas, según la disponibilidad en ese momento.

Parten de entre en las gradas superiores o en zonas menos céntricas, según la disponibilidad en ese momento. Asientos preferentes o con vistas desde los laterales: Parten de unos 70 € y pueden superar ampliamente los 120 €, según la antelación con la que compres y la demanda general.

Toulouse-Rennes de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Toulouse y el Rennes

El Toulouse ha sumado una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, una racha en la que también se incluye una derrota en un amistoso. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 ante el Troyes en la Ligue 1, y también igualó 2-2 con el Mónaco a principios de octubre. La victoria por 3-2 sobre el Le Havre y el triunfo por 0-3 ante el Le Mans demuestran su capacidad goleadora, aunque le ha costado mantener la regularidad.

El Rennes ha ganado tres y empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue el 4-3 sufrido ante el Paris FC en la Ligue 1 el 18 de octubre. Después empató 2-2 a domicilio ante la Juventus en la Europa League y se recuperó con una victoria por 3-0 sobre el Estrasburgo. En esos cinco encuentros, el Rennes marcó diez goles y encajó siete, reflejo de una propuesta ofensiva que a veces deja espacios atrás.

Toulouse-Rennes: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria del Rennes por 1-0 en casa en febrero de 2026. En sus últimos cinco duelos de Ligue 1, el Toulouse ha ganado dos, el Rennes ha ganado dos y uno terminó en empate. El anterior partido entre ambos en el Stadium de Toulouse, disputado en octubre de 2025, acabó 2-2.