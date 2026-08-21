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Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur vs Everton: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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No pierdas la oportunidad de ver al Tottenham en acción en la Premier League esta temporada

El Tottenham guarda buenos recuerdos de sus enfrentamientos con el Everton. Cuando se midió a los de Goodison en casa en la última jornada de la pasada temporada, allá por mayo, una victoria por 1-0 aseguró su permanencia en la Premier League.

Ya puedes reservar entradas para comprobar si los hombres de Roberto De Zerbi pueden lograr otra victoria ante el conjunto azul de Merseyside en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 12 de septiembre.

Los aficionados de los Spurs esperan que su grupo de fichajes veraniegos multimillonarios esté ya plenamente asentado a mediados de septiembre y que rinda al nivel esperado en el icónico estadio del norte de Londres.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur vs Everton, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Tottenham Hotspur y Everton?

El Tottenham Hotspur vs Everton se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium (Londres) el sábado 12 de septiembre, con inicio previsto a las 17:30 BST.

crest
Premier League - Jornada 4
Tottenham Hotspur Stadium

Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur vs Everton de Premier League

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se hayan quedado fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio oficial a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur vs Everton de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos destacados ante rivales del top 6 o derbis entran en la categoría A, con los precios oficiales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y en los niveles inferiores tienen un precio premium, mientras que los del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio oficial, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Los cupos para la afición visitante son extremadamente reducidos y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad, por lo que prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

TOT

TOT - Formulario

TSG
D2-2
BRE
L3-0
CHA
W5-1
NEW
L0-2
NFO
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EVE

EVE - Formulario

LIL
D1-1
CRY
W2-0
PNE
W0-4
BOU
D1-1
MUN
D2-2
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

TottenhamEmpateEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
F
12Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Tottenham contra Everton alineaciones

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Formación
Everton crest
Everton
EVE
4-1-4-1
A. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliO. MarmoushO. MarmoushSavioSavioD. SolankeD. SolankeJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoB. JohnsonB. JohnsonK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeH. ArmstrongH. ArmstrongT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Once inicial

Everton

Suplentes

Manager

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes
Tottenham

Lesiones y suspensiones

Everton

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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