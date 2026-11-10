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Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur-Fulham: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Tottenham Hotspur se enfrenta al Fulham en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Tottenham Hotspur recibe al Fulham el jueves 3 de Desember de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 1 de marzo de 2026, el Fulham logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Tottenham en Craven Cottage. El Fulham también ganó 2-1 a domicilio al Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium en noviembre de 2025, lo que supone una motivación adicional para el Tottenham de cara a su próximo partido.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur-Fulham, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Tottenham Hotspur-Fulham de la Premier League?

El Tottenham Hotspur-Fulham se disputa en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres el jueves 3 de Desember de 2026.

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Premier League - Jornada 13
Tottenham Hotspur Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur-Fulham de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Tottenham Hotspur-Fulham de la Premier League, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Compra directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas del Tottenham Hotspur o del Fulham. Es la forma más fiable de conseguir entradas a su precio original si dispones de los abonos de socio correspondientes.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur-Fulham de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Tottenham Hotspur-Fulham de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas generales estándar: Oscilan aproximadamente entre 115 £ y 235 £.
  • Paquetes de hospitalidad para el día del partido: Suelen partir de 150 £ y llegar a 300 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Precios iniciales de reventa: Parten de unos 64 £ para localidades en el nivel superior o con vistas desde los fondos.
  • Precios medios de reventa: Las localidades estándar cuestan de media unos 208 £.
  • Localidades prémium de reventa: A menudo superan los 300 £ o 350 £.

Tottenham Hotspur-Fulham de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Tottenham Hotspur y el Fulham

El Tottenham ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En el más reciente venció 2-0 al Chelsea en la Premier League, después de imponerse 3-1 al Coventry City. Su única derrota en esa racha llegó ante el Aston Villa, frente al que perdió 3-2. En esos cinco partidos, el Tottenham marcó ocho goles y encajó ocho. Las dos victorias consecutivas con las que cerró la serie son una señal positiva para De Zerbi.

El Fulham ha ganado tres partidos, ha empatado uno y ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio ante el Coventry City en la Premier League, después de imponerse también por 1-0 al Hull City. Su única derrota en esa racha llegó en el campo del Ipswich Town, donde perdió 2-1. El equipo de Arbeloa marcó siete goles y encajó siete en esos cinco partidos, y cerró la serie con dos victorias consecutivas sin encajar goles.

TOT

TOT - Formulario

MUN
D1-1
COV
W3-1
CHE
W0-2
CRY
W2-0
LEE
L1-0
Gol marcado (encajado)
8/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FUL

FUL - Formulario

HUL
W1-0
COV
W0-1
CRY
L0-1
AVL
D1-1
NEW
D1-1
Gol marcado (encajado)
4/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Tottenham Hotspur-Fulham: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó en la Premier League el 1 de marzo de 2026, cuando el Fulham ganó 2-1 en Craven Cottage. Antes de eso, el Tottenham recibió al Fulham en noviembre de 2025 y los visitantes también se llevaron los puntos con una victoria por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos de la Premier League, el Fulham lleva ventaja con tres victorias frente a una del Tottenham y un empate. Además, ha marcado nueve goles por cinco del Tottenham.

Cara a cara

TottenhamEmpateFulham
0
1
4
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
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Tottenham
TOT
1
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
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1
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Fulham
FUL
2
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Fulham
FUL
2
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Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
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Fulham
FUL
1
F
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
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Tottenham
TOT
0
F
3Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

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