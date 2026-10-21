El Tottenham Hotspur recibe al Crystal Palace el sábado 31 de octubre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

El Tottenham domina el historial de enfrentamientos con 38 victorias, frente a las 16 del Crystal Palace, además de 15 empates. En su duelo liguero más reciente, disputado en marzo de 2026, el Crystal Palace logró una contundente victoria a domicilio por 1-3 en el Tottenham Hotspur Stadium.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Tottenham Hotspur contra el Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Tottenham Hotspur contra el Crystal Palace de la Premier League?

El Tottenham Hotspur contra el Crystal Palace se disputa el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur contra el Crystal Palace de la Premier League?

Hay varias opciones para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Crystal Palace:

1. Canales oficiales de los clubes

Abono de socio oficial: Puedes comprar entradas directamente a través de los clubes si eres socio. Para los partidos del Tottenham en casa, las entradas suelen ponerse primero a disposición de los socios One Hotspur durante los periodos de venta preferente, y rara vez llegan a la venta al público general. Los socios también pueden utilizar la plataforma oficial Ticket Exchange si los abonados de temporada ponen sus localidades a la venta.

Paquetes oficiales de hospitalidad: Las experiencias prémium para el día del partido y los paquetes de hospitalidad pueden adquirirse directamente a través del club. Estas opciones suelen incluir una entrada junto con acceso a una sala privada, comida o una estancia en un hotel de Londres.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las disponibles en la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur contra el Crystal Palace de la Premier League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Crystal Palace, tanto en los canales oficiales como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales: Las entradas estándar a precio oficial suelen costar aproximadamente entre 45 £ y más de 100 £ , según la categoría y la ubicación del sector dentro del estadio.

Paquetes de hospitalidad: Las experiencias VIP oficiales para el día del partido y los paquetes de hospitalidad adquiridos directamente a través del club suelen partir de entre 399 £ y más de 449 £ por persona para los paquetes prémium estándar de categoría A/B, con precios más altos para los palcos exclusivos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas estándar de reventa: Las entradas generales anunciadas suelen partir de entre 60 £ y 65 £ para localidades de la grada superior o con vistas desde los fondos, mientras que los precios medios del mercado se sitúan más cerca de entre 220 £ y más de 230 £ , según la demanda.

Hospitalidad y entradas VIP de reventa: Los paquetes VIP y de hospitalidad en el mercado de reventa suelen partir de entre 145 £ y más de 155 £ .

Tottenham Hotspur contra Crystal Palace en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Tottenham Hotspur y el Crystal Palace

La racha reciente del Tottenham es preocupante. El equipo de De Zerbi ha perdido tres partidos y empatado dos de los últimos cinco, sin lograr ninguna victoria en ninguna competición durante ese periodo. Cayó por 2-3 ante el Aston Villa en su último partido de la Premier League y, antes de eso, perdió por 3-1 frente al Liverpool en la Carabao Cup. En esos cinco encuentros, el Tottenham solo ha marcado tres goles y ha encajado ocho, sin dejar aún la portería a cero.

El Crystal Palace presenta una trayectoria más irregular. El equipo de Sage ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Destaca el triunfo por 4-0 sobre el Lech Poznan en la Europa League, mientras que la victoria por 2-3 ante el Fulham en la Premier League demostró su capacidad para marcar fuera de casa. Su única derrota liguera en esa racha llegó ante el Ipswich, partido en el que encajó tres goles, pero también empató sin goles frente al Leeds United en su encuentro más reciente de la Premier League.

Tottenham Hotspur contra Crystal Palace: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Crystal Palace ganó por 1-3 en el Tottenham Hotspur Stadium en la Premier League. En los últimos cinco duelos directos, el Palace ha ganado tres veces, frente a una victoria del Tottenham, y uno de esos partidos también terminó con un triunfo del Palace en Selhurst Park. La única victoria del Tottenham en esta serie llegó en diciembre de 2025, cuando ganó por 0-1 a domicilio. No vence al Palace en casa en la Premier League desde el 3-1 de marzo de 2024.