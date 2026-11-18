El Thun recibe al Gent el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Arena Thun, en Thun.

Este partido en el Arena Thun será el primer enfrentamiento oficial entre el Thun y el Gent en una competición europea. De cara a este importante encuentro de la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Conference League 2026/27, ambos equipos buscan escalar posiciones en la clasificación.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Thun-Gent, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Thun-Gent de la Conference League?

El Thun-Gent se juega el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Arena Thun, en Thun.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 15:00 Arena Thun

¿Cómo comprar entradas para el Thun-Gent de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Thun-Gent de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes comprar entradas directamente a través de los canales oficiales de venta gestionados por el FC Thun cuando estén disponibles las asignaciones iniciales y abiertos los plazos de venta habituales.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Thun-Gent de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Thun-Gent de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Localidades estándar: 25-60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas de acceso general y reventa: 50-150 € o más.

Thun-Gent de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Thun y el Gent

El Thun ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 3-3 ante el Basilea en la Superliga y, antes de eso, marcó tres goles en una victoria sobre el Heart of Midlothian en la Conference League. En esos cinco encuentros, el Thun ha marcado 13 goles y ha encajado otros 13, reflejo de un estilo de juego abierto e imprevisible. Sus dos derrotas fueron ante el Lugano (2-3) y el Hajduk Split (0-1).

El Gent también ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros. En su partido más reciente logró una victoria por 1-0 ante el Kortrijk en la competición nacional, después de empatar sin goles con el KuPS en la Conference League. El resultado más destacado de la reciente racha del Gent fue una victoria por 4-0 sobre el Anderlecht, aunque en ese mismo periodo perdió por 2-0 tanto ante el Lommel como ante el Braga.

Thun-Gent: enfrentamientos directos recientes

Actualmente no hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos directos entre el Thun y el Gent. Parece tratarse de un duelo poco habitual o del primero entre ambos clubes a este nivel.