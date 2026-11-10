El Sunderland recibe al Tottenham Hotspur el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Stadium of Light de Sunderland.

Sus últimos enfrentamientos ligueros, disputados durante la temporada 2025-26 de la Premier League, fueron muy igualados. Entre ellos destacó el empate 1-1 en el Tottenham Hotspur Stadium. Después de aquel empate, el Sunderland logró imponerse al Tottenham por un ajustado 1-0 en el Stadium of Light en abril de 2026 gracias a un gol decisivo de Nordi Mukiele.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sunderland contra el Tottenham Hotspur, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Sunderland contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

El Sunderland contra el Tottenham Hotspur se disputa en el Stadium of Light de Sunderland el domingo 29 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 09:05 Stadium of Light

¿Cómo comprar entradas para el Sunderland contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Sunderland y el Tottenham Hotspur, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Los aficionados pueden consultar directamente el portal oficial de entradas del Sunderland AFC o el del Tottenham Hotspur para conocer las opciones de venta general, las entradas reservadas para socios y las opciones de intercambio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se han agotado las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sunderland contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo partido de la Premier League entre el Sunderland y el Tottenham Hotspur:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de categoría estándar: Suelen costar entre 30 £ y 60 £ f.

Suelen costar entre f. Paquetes de hospitalidad y VIP: Parten de unos 150 £ a más de 180 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas estándar de reventa: Desde aproximadamente 79 £ para asientos de la grada superior, con precios habituales de mercado de entre 245 £ y 250 £ de media, según la demanda general.

Desde aproximadamente para asientos de la grada superior, con precios habituales de mercado de entre de media, según la demanda general. Opciones VIP de reventa: Por lo general, parten de más de 183 £.

Sunderland contra Tottenham Hotspur de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sunderland y el Tottenham Hotspur

El Sunderland suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente empató 0-0 en casa ante el Leeds United en la Premier League, después de haber igualado 1-1 con el Lech Poznan en la Europa League. La única victoria del Sunderland en esta racha llegó a domicilio ante el Torreense en competición europea. En esos cinco partidos ha marcado cuatro goles y ha encajado cinco.

El Tottenham ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre el Chelsea en la Premier League, y en esta racha también figura un triunfo por 3-1 ante el Coventry City. El Tottenham ha marcado ocho goles y ha encajado otros ocho en esos cinco partidos, aunque llega a este encuentro con dos victorias ligueras consecutivas, una tendencia positiva.

Sunderland contra Tottenham Hotspur: últimos enfrentamientos directos

Los dos clubes se enfrentaron por última vez en la Premier League el 12 de abril de 2026, cuando el Sunderland ganó 1-0 en casa, en el Stadium of Light. Antes, empataron 1-1 en el campo del Tottenham en enero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos registrados en la Premier League, el Tottenham tiene la ventaja histórica con dos victorias frente a las dos del Sunderland y un empate.