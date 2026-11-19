El Sunderland recibe al Nottingham Forest el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Stadium of Light de Sunderland.

En su último enfrentamiento liguero en el Stadium of Light, el Nottingham Forest logró una contundente victoria a domicilio por 5-0 ante el Sunderland. Antes de esa dura derrota, el Sunderland se había impuesto por un ajustado 1-0 al Nottingham Forest a domicilio, en el City Ground.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sunderland-Nottingham Forest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Sunderland-Nottingham Forest de la Premier League?

El Sunderland-Nottingham Forest se disputa en el Stadium of Light de Sunderland el domingo 13 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Sunderland-Nottingham Forest de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Sunderland y el Nottingham Forest, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Las entradas se distribuyen principalmente a través de los portales oficiales de ambos clubes: la plataforma de venta electrónica del Sunderland AFC para los partidos en casa en el Stadium of Light y la taquilla oficial del Nottingham Forest para los encuentros en el City Ground. Comprar directamente garantiza el precio oficial y una entrada válida.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sunderland-Nottingham Forest de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Sunderland y el Nottingham Forest:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general para adultos: De 35 £ a 56 £ .

. Entradas con descuento (mayores de 65 años y menores de 22): De 22 £ a 38 £ .

. Menores de 16 años / infantiles: De 12 £ a 20 £ .

. Experiencias VIP oficiales el día del partido: Precios desde 110 £ hasta más de 250 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub publican entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Precio inicial de reventa: De 62 £ a 81 £ .

. Precio medio en plataformas de reventa: De 126 £ a 132 £ .

. Asientos premium o en las gradas laterales de reventa: De 160 £ a más de 250 £.

Sunderland-Nottingham Forest de la Premier League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Sunderland y el Nottingham Forest

El Sunderland suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, un balance de 1V-2E-2D. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Chelsea en la Premier League, tras dos derrotas consecutivas frente al Coventry City en liga y al Dinamo Zagreb en la Europa League. Una victoria por 3-2 ante el Brentford en la Copa de la Liga y un empate a 0-0 con el Leeds United completan la serie. El Sunderland ha marcado seis goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

El Nottingham Forest suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de la Premier League, un balance de 1V-1E-3D. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Manchester City, que puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas frente al Brentford, el Arsenal y el Crystal Palace. En ese periodo, el Forest también empató 1-1 en el campo del Ipswich Town. En cinco partidos, ha marcado seis goles y ha encajado siete.

Sunderland-Nottingham Forest: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Premier League el 24 de abril de 2026, cuando el Nottingham Forest ganó 5-0 en el Stadium of Light, un resultado que destaca en su historial reciente. Antes de eso, el Forest perdió 1-0 ante el Sunderland en el City Ground en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, que incluyen un amistoso de pretemporada y dos partidos de la Championship, el Sunderland suma dos victorias por una del Forest. También figuran un empate y aquella dura derrota de abril.