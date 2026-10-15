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Cómo conseguir entradas para el Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: precios, información del partido, venta de última hora y más

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Suiza se enfrenta a Escocia en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA. Así puedes conseguir tus entradas

La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional de alto nivel: Suiza se prepara para recibir a Escocia en el Kybunpark de St. Gallen. Ambas selecciones buscan los tres puntos en este importante encuentro de grupo para mejorar su posición en la clasificación.

GOAL te ofrece todos los detalles sobre el partido, los precios de las entradas y los pasos para conseguir asiento.

¿Cuándo empieza el Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Suiza-Escocia se disputará en el Sitterstadion de St. Gallen. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

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UEFA Nations League B - Jornada 6
Sitterstadion

¿Dónde comprar entradas para el Suiza-Escocia?

La venta oficial de entradas se realiza directamente a través de Ticketmaster Switzerland, socio oficial de venta de entradas de la Federación Suiza de Fútbol para los partidos internacionales como local en St. Gallen. Los aficionados deberían crear una cuenta con antelación en la plataforma oficial para comprar entradas de venta general en cuanto se abran los plazos.

Si las entradas de la venta oficial se agotan por completo o dejan de estar disponibles determinadas categorías de localidades, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza-Escocia?

Las entradas individuales para las zonas generales en el portal oficial parten de unos 35 €, según la categoría de la zona del Kybunpark.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de partida rondan los 105 € cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

Suiza-Escocia de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Suiza y Escocia

Suiza llega en buena forma, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo de Yakin venció a Bosnia y Herzegovina por 4-1, a Canadá por 2-1 y a Argelia por 2-0, y superó a Colombia en los penaltis tras un empate sin goles. Su racha terminó con una derrota por 3-1 ante Argentina en cuartos de final. En esos cinco encuentros, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco. Las cuatro victorias consecutivas le habían dado impulso antes de caer frente a Argentina.

Los últimos cinco resultados de Escocia dibujan un panorama más irregular, con tres victorias y dos derrotas. Ganó a Curazao por 4-1 y a Bolivia por 4-0 en amistosos previos al torneo, y después debutó en el Mundial con una victoria por 1-0 ante Haití. Dos derrotas consecutivas frente a Marruecos y Brasil pusieron fin a su participación. Escocia marcó seis goles y encajó cuatro en esa serie de partidos.

SUI

SUI - Formulario

ARG
L3-1
MKD
W0-3
SCO
W0-3
SVN
W2-1
MKD
W3-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SCO

SCO - Formulario

BRA
L0-3
SVN
D0-0
SUI
L0-3
MKD
W0-2
SVN
L1-2
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Suiza-Escocia: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre ambas selecciones terminó 1-1 en la fase de grupos de la Eurocopa 2024, en junio de ese año. Antes, Suiza ganó por 3-1 un amistoso disputado en marzo de 2006. El balance de esos dos encuentros está igualado: el empate impide que ambas sumen una victoria cada una, por lo que ninguna llega a este partido de la Liga de Naciones con una ventaja histórica clara.

Cara a cara

SwitzerlandEmpateEscocia
2
1
0
UEFA Nations League B
Escocia badge
Escocia
SCO
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
F
Campeonato de Europa
Escocia badge
Escocia
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
1
F
Amistosos
Escocia badge
Escocia
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron2/3

Clasificación de Suiza y Escocia

Grp. 1

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
SwitzerlandSwitzerlandSUI
4400111+1012
W
W
W
W
2
EsloveniaEsloveniaSVN
421153+27
W
L
W
D
3
EscociaEscociaSCO
411235-24
L
W
L
D
4
Macedonia del NorteMacedonia del NorteMKD
4004010-100
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso
Playoffs de descenso

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