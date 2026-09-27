Cómo conseguir entradas para el Suecia vs Polonia: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Suecia logró una plaza en la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a sus actuaciones en la edición anterior de la UEFA Nations League, por lo que volverá a querer causar una buena impresión en la competición.

Después de su estreno en la UEFA Nations League ante Rumanía, el equipo Blågult de Graham Potter sigue jugando en casa para recibir a Polonia el lunes 28 de septiembre, en la jornada 2 de la fase de liga. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

Además de Rumanía y Polonia, Suecia también tiene a Bosnia y Herzegovina en su grupo (Grupo 4 de la Liga B). Se medirá a los otros tres equipos, en casa y fuera, durante la fase de liga, con un total de seis partidos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, mientras que el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los equipos que terminen segundos y terceros de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se jugarán a doble partido, en casa y fuera.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Suecia vs. Polonia de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores sitios donde comprarlas.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Suecia y Polonia?

El Suecia vs. Polonia se disputa en el Strawberry Arena de Solna (Estocolmo) el lunes 28 de septiembre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Cómo comprar entradas para el Suecia vs. Polonia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para los partidos de la UEFA Nations League entre Suecia y Polonia podían comprarse directamente en la plataforma de la Federación Sueca de Fútbol (SvFF).

Salieron primero a la venta el martes 25 de agosto, con acceso prioritario anticipado para los miembros de los grupos de aficionados.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suecia vs. Polonia de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales a precio facial para los partidos de la UEFA Nations League entre Suecia y Polonia iban desde los 55 € hasta más de 180 €.

Consulta dónde puedes sentarte y cuánto puedes esperar pagar en el Strawberry Arena:

Categoría 3 (fondos y anillos superiores) : situada detrás de las porterías o en la parte alta del tercer anillo. Esto incluye las secciones dedicadas a los aficionados locales y los bloques designados para la afición visitante. Rango de precios (55 €-80 €)

Categoría 2 (esquinas y anillo medio) : situada en las esquinas del estadio o en las gradas de nivel intermedio. Rango de precios (80 €-120 €)

Categoría 1 (laterales y anillos inferiores) : asientos preferentes en la banda a lo largo del terreno de juego, en los anillos inferior y medio. Rango de precios (120 €-180 €+)

Paquetes VIP y hospitality : palcos privados de lujo o secciones de asientos ejecutivos justo en la línea de mediocampo. Rango de precios (400 €-800 €+)

Sigue las webs oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Strawberry Arena

El Strawberry Arena, situado en Solna, justo al norte del centro de Estocolmo, es el estadio más grande de Escandinavia. Conocido por su ingeniería moderna, su techo retráctil y su increíble ambiente, es el estadio nacional de Suecia para el fútbol masculino, la casa del AIK, que juega en la Allsvenskan sueca, y un recinto de primer nivel para las giras musicales mundiales.

La Federación Sueca de Fútbol decidió construir un estadio nacional de última generación en Solna para sustituir al histórico estadio Råsunda, que había acogido la icónica final del Mundial de 1958.

Cuando abrió en 2012, el nuevo estadio de Solna era conocido como Friends Arena, llamado así en honor a 'Friends', una organización sin ánimo de lucro dedicada a frenar el acoso escolar.

En 2024 comenzó una nueva asociación con la empresa nórdica de hospitality Strawberry. El recinto pasó oficialmente a llamarse Strawberry Arena, con un enfoque en la energía, la diversidad y las experiencias de primer nivel.

Momentos memorables en el Strawberry Arena

El increíble gol de Zlatan (2012) : el primer partido de fútbol disputado en el estadio fue un amistoso entre Suecia e Inglaterra. Suecia ganó 4-2, y la leyenda sueca Zlatan Ibrahimović marcó el primer gol de la historia del estadio. Cerró la noche con una chilena impresionante desde 30 yardas que ganó el Premio Puskás de la FIFA al gol del año.

El récord de Bad Bunny (2024) : Bad Bunny ofreció los mayores conciertos de pop latino jamás celebrados en los países nórdicos, reuniendo a más de 106.000 aficionados a lo largo de dos noches.

Récords de asistencia del AIK (2025) : el club local del estadio, el AIK, batió los récords históricos de asistencia de la Allsvenskan sueca y de las ligas nórdicas al promediar más de 30.000 aficionados por partido durante la temporada 2025.

17 millones de colores: la fachada exterior del estadio está revestida por una malla tecnológica luminosa que puede iluminarse en más de 17 millones de combinaciones de color. Habitualmente brilla en azul y amarillo intensos cuando juega la selección sueca.

Suecia vs. Polonia en la UEFA Nations League: Todo lo que necesitas saber

Suecia vs. Polonia: forma reciente

Ranking FIFA: Suecia (n.º 37) vs. Polonia (n.º 36)

Suecia vuelve a la acción por primera vez desde su eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los dieciseisavos de final, tras perder 3-0 ante Francia. Pese a una contundente victoria por 5-1 en su estreno mundialista en Norteamérica, no logró dar continuidad a ese inicio ganador, al caer por 5-1 ante Países Bajos y empatar 1-1 con Japón en sus siguientes encuentros de grupo.

Polonia tendrá en mente la revancha, ya que sufrió una dolorosa derrota ante los suecos durante los play-offs del Mundial a finales de marzo. Polonia tendrá que ajustar las cosas en defensa de cara al futuro, ya que, después de esa derrota ante Suecia, 'Orły' (Las Águilas) también encajó dos goles en los amistosos ante Ucrania (0-2) y Nigeria (2-2).

Suecia vs. Polonia: historial reciente de enfrentamientos directos

En el total de sus enfrentamientos internacionales directos, Suecia manda con 16 victorias frente a las 9 de Polonia, mientras que 4 partidos entre ambas selecciones terminaron en empate.

La última vez que se enfrentaron fue en un partido de play-off de la Copa Mundial de la FIFA (marzo de 2026). Viktor Gyökeres fue el héroe al marcar un gol tardío para sellar una épica victoria por 3-2 para Suecia, que la envió a la fase final del Mundial en Norteamérica.

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Suecia SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 W 2 Bosnia and Herzegovina BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 D 3 Polonia POL 1 0 1 0 0 0 0 1 D 4 Rumanía ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 L Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



