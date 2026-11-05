La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un atractivo encuentro: Suecia recibe a Bosnia y Herzegovina en el Strawberry Arena de Estocolmo. Ambas selecciones luchan por sumar puntos cruciales para escalar posiciones en el grupo y acercarse al ascenso.

GOAL ofrece todos los detalles oficiales sobre el estadio, la disponibilidad de entradas, los precios y los pasos para reservar una localidad.

¿Cuándo empieza el Suecia-Bosnia y Herzegovina de la Liga B de Naciones de la UEFA?

El Suecia-Bosnia y Herzegovina se disputará en el Strawberry Arena de Estocolmo. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

¿Dónde comprar entradas para el Suecia-Bosnia y Herzegovina?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través de AXS Sweden, el proveedor oficial de entradas de la Federación Sueca de Fútbol para los partidos de la selección como local en el Strawberry Arena. Los aficionados deben crear una cuenta y registrarse con antelación para comprar entradas estándar cuando se abra la venta general.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o dejan de estar disponibles las localidades estándar en el portal oficial, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suecia-Bosnia y Herzegovina?

Las entradas estándar para el partido en la plataforma oficial parten de aproximadamente 30 a 40 €, según la zona del Strawberry Arena.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de entrada parten de unos 115 € cuando se agotan las entradas estándar de la venta oficial.

Suecia-Bosnia y Herzegovina de la Liga B de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Suecia y Bosnia y Herzegovina

Suecia suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente cayó por 3-0 ante Francia en el Mundial y también sufrió una abultada derrota por 5-1 frente a Países Bajos en la fase de grupos. Su resultado más destacado en esa racha fue la victoria por 5-1 contra Túnez. Además, empató 1-1 con Japón y 2-2 con Grecia en un amistoso. Suecia marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Bosnia y Herzegovina suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido por 3-1 a Qatar en el torneo. Empató 1-1 tanto con Canadá como con Panamá y perdió por 4-1 ante Suiza. Bosnia marcó seis goles y encajó ocho en esa serie de cinco partidos.

Suecia-Bosnia y Herzegovina: Enfrentamientos recientes

El único enfrentamiento registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 29 de mayo de 2010, en el que Suecia ganó 4-2 en casa. Con un solo partido en los datos disponibles, no se puede establecer una tendencia más amplia, y este encuentro de la Liga de Naciones supone un duelo poco habitual entre ambos países.