La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo entre Suecia y Bosnia y Herzegovina en el Strawberry Arena de Estocolmo. Ambas selecciones europeas buscan puntos cruciales para subir puestos en la clasificación del grupo y ganar impulso de cara al ascenso.

GOAL ofrece todos los detalles oficiales sobre el estadio, la disponibilidad de entradas, los precios y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo empieza el Suecia-Bosnia y Herzegovina de la Liga B de Naciones de la UEFA?

El Suecia-Bosnia y Herzegovina se disputará en el Strawberry Arena de Estocolmo. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Strawberry Arena

¿Dónde comprar entradas para el Suecia-Bosnia y Herzegovina?

Las entradas oficiales se distribuyen directamente a través de AXS Sweden, el proveedor oficial de entradas de la Federación Sueca de Fútbol para los partidos de la selección en casa en el Strawberry Arena. Los aficionados deben crear una cuenta y registrarse con antelación para comprar entradas ordinarias cuando se abra la venta general.

Si las entradas oficiales se agotan por completo o dejan de estar disponibles los asientos ordinarios en el portal oficial, plataformas de reventa como StubHub son una opción si se agotan las entradas anunciadas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suecia-Bosnia y Herzegovina?

Las entradas ordinarias para el partido en la plataforma oficial cuestan desde aproximadamente 30 € a 40 € para los asientos de acceso general del Strawberry Arena, según la zona.

Cuando se agotan las entradas ordinarias de la venta oficial, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub parten de unos 115 €.

Suecia-Bosnia y Herzegovina en la Liga B de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Suecia y Bosnia y Herzegovina

Suecia ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente cayó por 3-0 ante Francia en el Mundial y también sufrió una dura derrota por 5-1 frente a Países Bajos en la fase de grupos. Su resultado más destacado en esta racha fue la victoria por 5-1 sobre Túnez. Además, empató 1-1 con Japón y 2-2 con Grecia en un amistoso. Suecia marcó ocho goles y encajó diez en esos cinco encuentros.

Bosnia y Herzegovina suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido a Qatar por 3-1 en el torneo. Empató 1-1 tanto con Canadá como con Panamá y perdió 4-1 ante Suiza. Bosnia marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Suecia-Bosnia y Herzegovina: Enfrentamientos directos recientes

El único enfrentamiento registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 29 de mayo de 2010, en el que Suecia ganó 4-2 en casa. Con un solo partido en los registros, no se puede establecer una tendencia más amplia, y este encuentro de la Liga de Naciones supone un enfrentamiento poco habitual entre los dos países.



