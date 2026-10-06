El Derby del Sole entre el SSC Napoli y la AS Roma es una de las rivalidades más eléctricas e históricas del fútbol italiano. Disputado en el emblemático Stadio Diego Armando Maradona de Nápoles, este duelo reúne a dos legendarios gigantes del sur en un apasionante espectáculo de la Serie A. Se espera una intensidad constante, acción táctica de primer nivel y un ruido increíble desde las gradas.

GOAL te trae todos los detalles esenciales sobre los precios del partido, la disponibilidad y cómo comprar tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del SSC Napoli vs Roma de la Serie A?

El Napoli vs Roma se disputa en el Stadio Diego Armando Maradona de Nápoles, con el saque inicial programado como parte del calendario de la jornada de la Serie A tras el parón internacional.

Serie A - Jornada 8 24 oct 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

¿Dónde comprar entradas para el Napoli vs Roma?

Las entradas oficiales para los partidos del SSC Napoli se ponen a la venta principalmente a través del portal oficial TicketOne y de la web del SSC Napoli. La alta demanda de los poseedores del carnet oficial del club y de los aficionados locales hace que las asignaciones principales para el público general en las plataformas oficiales se agoten con rapidez.

Si te quedas sin ellas durante la venta principal, StubHub es la mejor opción si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Napoli vs Roma?

Los precios oficiales de las entradas fijados por el SSC Napoli para los partidos estándar de la Serie A en casa en el Stadio Diego Armando Maradona suelen arrancar en 45 € para las zonas altas de Curva y subir hasta 150 € o más para los asientos centrales de Tribuna.

En las plataformas secundarias, las opciones más asequibles en el mercado secundario parten de aproximadamente 70 € para asientos estándar, con precios que fluctúan según la demanda y la ubicación.

SSC Napoli vs Roma de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del SSC Napoli vs Roma

El Napoli llega a este partido con una racha de resultados irregular, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con la Fiorentina en la Serie A, y también cayó ante el Arsenal en la Champions League y perdió en casa contra el Como anteriormente en la campaña. El equipo de Allegri ha demostrado que puede sacar resultados adelante, como demuestra la victoria por 1-0 sobre el Bolonia, pero la fragilidad defensiva ha sido un problema recurrente. Ha encajado ocho goles en esos cinco partidos y ha marcado cinco.

La forma reciente de la Roma cuenta una historia más positiva. El equipo de Gasperini ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos, sin perder ninguno. Una victoria por 4-0 fuera de casa ante el Lecce destaca como una muestra de su capacidad ofensiva, y después enlazó triunfos ante el Atalanta y el Torino. El empate 2-2 en el campo del Inter demuestra que puede competir con los equipos más fuertes de la categoría. La Roma ha marcado diez goles en ese periodo y ha encajado cuatro, un registro que refleja tanto su producción ofensiva como una disciplina defensiva razonable.

SSC Napoli vs Roma: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes terminó 2-2 en el Maradona en febrero de 2026, un resultado que mantuvo la tendencia de partidos muy igualados. En los últimos cinco enfrentamientos directos en la Serie A, la Roma ha ganado una vez, el Napoli ha ganado dos y dos partidos han terminado en empate. Los goles se han repartido de forma bastante equilibrada en esta serie, lo que subraya lo competido que suele ser este duelo.



