El Napoli recibe a la Fiorentina el miércoles 16 de diciembre de 2026 en el Stadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

En las últimas temporadas, el Napoli ha dominado en gran medida este enfrentamiento: no ha perdido ninguno de los siete duelos disputados en todas las competiciones desde octubre de 2023. En ese periodo, el conjunto del sur de Italia ganó cuatro partidos consecutivos de la Serie A, incluido un triunfo por 2-1 en casa en enero de 2026, antes de que ambos equipos empataran 1-1 en un ajustado encuentro en Florencia en septiembre de 2026.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Napoli-Fiorentina, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el SSC Napoli-Fiorentina de la Coppa Italia?

El Napoli-Fiorentina se disputa el miércoles 16 de diciembre de 2026 en el Stadio Diego Armando Maradona de Nápoles.

¿Cómo comprar entradas para el SSC Napoli-Fiorentina de la Coppa Italia?

Para comprar entradas para el partido de la Coppa Italia entre el SSC Napoli y la Fiorentina, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del SSC Napoli: La forma más directa y segura para los aficionados locales es el portal oficial de venta de entradas del SSC Napoli (Ticketone). Las entradas suelen ponerse primero a la venta para los abonados durante un periodo de prioridad, antes de abrirse la venta al público general.

La forma más directa y segura para los aficionados locales es el portal oficial de venta de entradas del SSC Napoli (Ticketone). Las entradas suelen ponerse primero a la venta para los abonados durante un periodo de prioridad, antes de abrirse la venta al público general. Canales oficiales de la ACF Fiorentina: Para los aficionados visitantes que viajen a Nápoles, la taquilla oficial de la Fiorentina coordina la asignación de entradas para la zona visitante (Curva Ospiti). La venta suele gestionarse a través de Vivaticket o Ticketone, con requisitos específicos para adquirir entradas en ese sector, como disponer de una Fidelity Card.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Coppa Italia cuando se agotan las asignaciones de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el SSC Napoli-Fiorentina de la Coppa Italia?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Coppa Italia entre el SSC Napoli y la Fiorentina:

1. Canales oficiales de los clubes

Curvas (gradas inferiores y superiores, Curva A y Curva B): Suelen costar entre 14 y 20 € .

Suelen costar entre . Distinti (niveles inferior y superior): Suelen costar entre 25 y 45 € .

Suelen costar entre . Tribuna (asientos en los niveles inferior y superior): Suelen costar entre 50 y 90 € .

Suelen costar entre . Categorías VIP y de hospitalidad: Los precios van desde 120 hasta más de 250 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Curvas y categorías del nivel superior: Los precios parten de unos 15 a 25 € .

Los precios parten de unos . Asientos en Distinti: Suelen anunciarse por entre 30 y 65 € .

Suelen anunciarse por entre . Tribuna y asientos Gold de categoría 1: Suelen costar entre 70 y 130 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad Platinum: Pueden alcanzar precios de 250 a más de 300 €.

SSC Napoli-Fiorentina de la Coppa Italia: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del SSC Napoli y la Fiorentina

El Napoli llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente fue un empate 1-1 ante la Lazio en la Serie A y, antes de eso, perdió 4-1 contra el FC Porto en la Champions League. El equipo del Maradona marcó 12 goles y encajó 11 en esos cinco partidos. Su resultado más convincente de la serie fue una victoria por 4-1 en el campo del Monza.

La Fiorentina ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Serie A. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con la Juventus, mientras que su triunfo más destacado fue un 4-2 en el campo del Sassuolo. En esos cinco encuentros, la Fiorentina marcó 10 goles y encajó otros 10. Las derrotas ante el Inter y el Como fueron los puntos más bajos de esa serie.

SSC Napoli-Fiorentina: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Serie A el 20 de septiembre de 2026, cuando la Fiorentina y el Napoli empataron 1-1 en el Artemio Franchi. En los últimos cinco duelos de la Serie A, el Napoli presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de la Fiorentina y un empate. El Napoli ha ganado los dos últimos enfrentamientos disputados en el Maradona, incluido el triunfo por 2-1 del 31 de enero de 2026.