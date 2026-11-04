El Slavia de Praga recibe al Villarreal el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Fortuna Arena de Praga.

En su primer enfrentamiento, disputado en el campo del club español, el partido terminó en un entretenido empate 2-2. El Villarreal se impuso 2-0 en el encuentro de vuelta, disputado en Praga, y cuenta así con ventaja en el balance de enfrentamientos directos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Slavia de Praga contra el Villarreal, incluidos los lugares donde comprarlas y sus precios.

¿Cuándo empieza el Slavia de Praga contra el Villarreal de la Champions League?

El Slavia de Praga contra el Villarreal comienza el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el Fortuna Arena de Praga.

Liga de Campeones - Jornada 5 25 nov 2026 - 12:45 Fortuna Arena

¿Cómo comprar entradas para el Slavia de Praga contra el Villarreal de la Champions League?

Estas son las principales opciones para quienes quieran comprar entradas para el Slavia de Praga contra el Villarreal de la Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Los aficionados pueden comprar entradas para las zonas locales directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Slavia de Praga, o para las localidades asignadas a la afición visitante mediante los canales oficiales del Villarreal, según su condición de socios y las fases de prioridad por fidelidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Slavia de Praga contra el Villarreal de la Champions League?

Estos son los precios estimados para el Slavia de Praga contra el Villarreal de la UEFA Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas locales estándar: Cuestan aproximadamente entre 25 y 70 € , según el nivel, la grada y la categoría del partido, con prioridad inicial para los socios y los abonados.

Cuestan aproximadamente entre , según el nivel, la grada y la categoría del partido, con prioridad inicial para los socios y los abonados. Entradas asignadas a la afición visitante: Suelen costar entre 40 y 60 €, conforme a los límites de precios de la UEFA para las entradas visitantes en competiciones europeas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas generales / localidades en los fondos: Por lo general, parten de unos 65 a 85 € para localidades en el nivel superior o detrás de las porterías.

Por lo general, parten de unos para localidades en el nivel superior o detrás de las porterías. Localidades en los laterales / prémium: Cuestan de media entre 210 y más de 350 €, según la oferta, la demanda y la ubicación exacta del sector.

Slavia de Praga contra Villarreal en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Slavia de Praga y el Villarreal

El Slavia de Praga ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó en empate 2-2 ante el Fenerbahce en la Champions League, y también empató 0-0 con el Hradec Kralove en la Primera Liga. La derrota por 2-0 ante el Sabah FK representa su único tropiezo en esa racha, mientras que las victorias sobre el FC Zlin y el Viktoria Plzen muestran que conserva la capacidad de sacar adelante los partidos nacionales. En esos cinco encuentros, el Slavia ha marcado cinco goles y ha encajado cinco.

El Villarreal llega a este partido con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-3 ante el Liverpool en la Champions League, aunque antes había vencido 3-1 al SSC Napoli en la misma competición. Un empate 0-0 con el Elche y una derrota liguera por 1-0 ante el Real Madrid completan una racha que muestra que el Villarreal puede poner en apuros a rivales de élite, pero que le ha costado mantener la regularidad. El Villarreal marcó siete goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Slavia de Praga contra Villarreal: enfrentamientos directos recientes

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en competiciones de la UEFA, ambas en la fase de grupos de la Europa League, en octubre y noviembre de 2017. El Villarreal ganó 2-2 en el primer encuentro, disputado en su campo, antes de imponerse 2-0 en el partido de vuelta, con el Slavia de Praga como local. El Villarreal lleva ventaja en el balance de enfrentamientos directos, con una victoria y un empate en los dos partidos registrados, cuatro goles a favor y dos del Slavia.