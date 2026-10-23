Históricamente, el Arsenal tiene una clara ventaja en sus enfrentamientos con el Slavia de Praga, incluida una destacada victoria por 3-0 en el Fortuna Arena en noviembre de 2025.

El Arsenal viaja a Praga con la intención de recuperarse de sus recientes tropiezos en las competiciones nacionales y mantener su trayectoria en Europa tras un buen comienzo en los partidos de la fase de grupos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Slavia de Praga contra el Arsenal, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo comienza el Slavia de Praga contra el Arsenal de la Champions League?

El Slavia de Praga contra el Arsenal se disputa en el Fortuna Arena de Praga el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Fortuna Arena

¿Cómo comprar entradas para el Slavia de Praga contra el Arsenal de la Champions League?

Estas son las principales opciones para conseguir entradas para el próximo partido de la Champions League entre el Slavia de Praga y el Arsenal:

Web oficial del Slavia de Praga: Como equipo local en el Fortuna Arena de Praga, el Slavia de Praga gestiona la distribución principal de entradas. Los socios del club, los abonados y los miembros del programa de fidelización suelen tener prioridad antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general.

Web oficial del Arsenal: Para los aficionados que viajen, el Arsenal recibe una asignación oficial de entradas de visitante a través de su portal de venta. Estas se distribuyen entre los socios que cumplen los requisitos según el programa de desplazamientos del club, su historial de créditos por viajes y un sistema de sorteo.

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Slavia de Praga contra el Arsenal de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el Slavia de Praga y el Arsenal varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Zona local estándar: Los precios suelen oscilar entre 85 y 115 € (las categorías de entrada estándar parten de unos 85 a 95 €).

Zona visitante (aficionados del Arsenal): Los precios suelen oscilar entre 95 y 130 € .

Asientos prémium / paquetes de hospitalidad: Generalmente cuestan entre 150 y 250 € y suelen incluir acceso a bufés antes del partido y a zonas de descanso.

Palcos privados: Espacios privados para grupos que cuestan entre 500 y 1.000 € por partido, según las características del paquete y si incluye servicio de restauración.

2. Plataformas de reventa

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas estándar de reventa: Los precios fluctúan según la demanda y, por lo general, parten de importes superiores al precio original, aproximadamente de 270 a más de 350 € , según el sector concreto.

Reventa de entradas VIP y paquetes de hospitalidad: Los paquetes de hospitalidad prémium y los asientos con vistas privilegiadas desde zonas centrales suelen alcanzar precios de 1.200 a más de 1.600 € .

Slavia de Praga contra Arsenal en la Champions League: Todo lo que debes saber

Estado de forma del Slavia de Praga y el Arsenal

El Slavia de Praga llega en un buen momento, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue ante el Lens en la Champions League, por 3-2. Desde entonces, venció al Teplice por 2-0 y al Viktoria Plzen por 2-1 en la Primera Liga, y goleó al FK Varnsdorf por 5-1 en la copa. En esos cinco encuentros, el Slavia ha marcado 14 goles y solo ha encajado seis.

El Arsenal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero sufrió una contundente derrota por 3-0 ante el Brighton en su encuentro más reciente de la Premier League. Antes de ese tropiezo, venció al Sunderland por 2-0 en liga y ganó por 1-0 al SSC Napoli a domicilio en la Champions League. El Arsenal ha marcado ocho goles y ha encajado cuatro en sus últimos cinco encuentros.

Slavia de Praga contra Arsenal: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Champions League en noviembre de 2025, cuando el Arsenal ganó por 3-0 en el Fortuna Arena. Los dos clubes también se enfrentaron dos veces en la Europa League en abril de 2021: el Arsenal ganó por 4-0 en Praga y el partido de ida en el Emirates terminó 1-1. El balance del Arsenal ante el Slavia de Praga en los cinco enfrentamientos registrados es de cuatro victorias y un empate. Su triunfo por 7-0 en la Champions League en octubre de 2007 es el resultado más abultado de la serie.