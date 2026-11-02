El Sevilla recibe al Real Betis el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

En su último enfrentamiento liguero, disputado el 1 de marzo de 2026, ambos equipos empataron 2-2 en un entretenido partido en el Estadio Benito Villamarín. Antes de ese empate con muchos goles, el Real Betis logró una contundente victoria a domicilio por 0-2 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán en noviembre de 2025.

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¿Cuándo comienza el Sevilla-Real Betis de LaLiga?

El Sevilla-Real Betis se disputa el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Primera División - Jornada 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Cómo comprar entradas para el Sevilla-Real Betis de LaLiga?

Estas son las opciones habituales para comprar entradas para el derbi de LaLiga entre el Sevilla y el Real Betis:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: La forma más directa y fiable de comprar entradas auténticas es a través de los portales oficiales del Sevilla FC (cuando juega en casa en el Ramón Sánchez Pizjuán) o del Real Betis (para los partidos en el Benito Villamarín).

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sevilla-Real Betis de LaLiga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de LaLiga entre el Sevilla y el Real Betis:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general: Las entradas estándar a precio oficial suelen costar aproximadamente entre 30 € y 150 € .

Las entradas estándar a precio oficial suelen costar aproximadamente entre . Paquetes de hospitalidad y VIP: Suelen costar entre 350 € y más de 500 € por entrada.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Grada alta, detrás de la portería o categoría 4: Los precios parten de unos 100 € a 230 € .

Los precios parten de unos . Categorías 1 y 2 o gradas bajas laterales: Cuestan entre 250 € y 450 € .

Cuestan entre . Reventa VIP o prémium: Los paquetes de hospitalidad prémium o los asientos exclusivos en zonas centrales suelen costar de media entre 400 € y más de 1.000 €, debido a la elevada demanda local y la disponibilidad limitada.

Sevilla-Real Betis de LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sevilla y el Real Betis

El Sevilla ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En el más reciente cayó por 4-1 ante el Real Madrid en LaLiga y, anteriormente en esa misma serie de encuentros, también perdió 1-3 contra el Barcelona. Un empate 3-3 con el Levante y una victoria a domicilio por 0-1 ante el Deportivo de A Coruña son sus únicos resultados positivos en esos cinco partidos. El Sevilla marcó seis goles y encajó trece en ese periodo.

El Real Betis ha ganado tres de sus últimos cinco partidos oficiales, ha empatado uno y ha perdido otro. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Feyenoord en la Champions League, después de imponerse por 3-2 al FC Porto en Europa y por 5-2 al Osasuna en LaLiga. Su única derrota llegó contra el Barcelona, ante el que perdió 2-5. El Betis marcó once goles y encajó nueve en esos cinco partidos.

Sevilla-Real Betis: Resultados de los últimos enfrentamientos

El último enfrentamiento entre estos clubes se produjo en marzo de 2026, cuando el Real Betis y el Sevilla empataron 2-2 en un partido de LaLiga en el Estadio Benito Villamarín. Antes de eso, el Sevilla perdió 0-2 ante el Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Betis ha ganado dos, el Sevilla ha ganado uno y otros dos partidos han terminado en empate.