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Cómo conseguir entradas para el Sevilla-Málaga: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Sevilla se enfrenta al Málaga en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas.

El Sevilla recibe al Málaga el domingo 6 de diciembre de 2026 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

Sus enfrentamientos oficiales más recientes tuvieron lugar durante la temporada 2017-18 de LaLiga y terminaron con una ajustada victoria a domicilio del Sevilla por 1-0 en La Rosaleda. Los duelos anteriores entre ambos equipos también han dejado partidos de gran intensidad, como el emocionante encuentro de seis goles que acabó con un triunfo del Málaga por 4-2 en mayo de 2017.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sevilla contra el Málaga, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Sevilla contra el Málaga de LaLiga?

El Sevilla contra el Málaga se juega en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla el domingo 6 de diciembre de 2026.

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Primera División - Jornada 15
Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Cómo comprar entradas para el Sevilla contra el Málaga de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Sevilla y el Málaga:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de la web oficial o la taquilla del Sevilla FC es la opción más segura y autorizada, especialmente para la venta al público general y los cupos destinados a socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan los cupos de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sevilla contra el Málaga de LaLiga?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Sevilla y el Málaga:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada general: Suelen costar entre 30 € y 120 €.
  • Paquetes de hospitalidad oficiales del club: Por lo general, parten de unos 200 € a 450 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda del mercado:

  • Reventa estándar: Desde aproximadamente 60 € a 90 €
  • Asientos prémium o de gran demanda: Los precios suelen subir a partir de 150 € a 350 € o más.

Sevilla contra Málaga en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sevilla y el Málaga

El Sevilla ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 1-3 ante el Getafe en LaLiga, y también perdió por 4-1 frente al Real Madrid en esa racha. Los resultados positivos llegaron con una victoria liguera por 2-0 sobre Osasuna y un triunfo en la Copa del Rey ante el Sporting Hortaleza, mientras que un empate 0-0 con el Deportivo Alavés fue su resultado más reciente antes de este partido. El Sevilla marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

El Málaga ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente acabó con una derrota liguera por 1-2 ante el Racing de Santander, y también perdió por 2-1 frente al Real Betis y por 2-5 ante la Real Sociedad durante esta racha. Una victoria en la Copa del Rey sobre el Sporting de Alcazar y un empate 1-1 con el Deportivo Alavés fueron sus únicos resultados positivos. El Málaga marcó seis goles y encajó trece en esos cinco encuentros.

SEV

SEV - Formulario

RMA
L4-1
OSA
W2-0
SHO
W0-3
GET
L3-1
ALA
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MAL

MAL - Formulario

RSO
L2-5
ALA
D1-1
SDA
W0-3
BET
L2-1
SAN
L1-2
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Sevilla contra Málaga: resultados de los últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en febrero de 2018, cuando el Sevilla ganó por 1-0 a domicilio ante el Málaga en LaLiga. En los últimos cinco duelos entre ambos, todos disputados en LaLiga, el Sevilla presenta un mejor balance, con cuatro victorias frente a una del Málaga. El Sevilla marcó nueve goles en esos partidos, mientras que el Málaga anotó siete.

Cara a cara

SevillaEmpateMálaga
4
0
1
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Málaga
MAL
0
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Sevilla
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1
F
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2
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Málaga
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F
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Málaga
MAL
4
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Sevilla
SEV
2
F
Primera División
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Sevilla
SEV
4
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Málaga
MAL
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
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Málaga
MAL
1
F
11Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

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