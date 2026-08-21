El Schalke 04 se enfrenta al Bayern de Múnich el sábado 5 de septiembre de 2026 en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Este partido de la jornada 2 le presenta al Schalke una exigente oportunidad a principios de temporada para dar un golpe sobre la mesa en casa tras su regreso a la máxima categoría. La historia favorece claramente a los visitantes, ya que el Bayern de Múnich ha dominado el cara a cara con cinco victorias consecutivas sobre el Schalke, marcando 21 goles y sin encajar ninguno en esos enfrentamientos.

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¿Cuándo es el saque inicial del Schalke 04 vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

El Schalke 04 recibe al Bayern de Múnich en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, con la hora del saque inicial aún por confirmar a medida que se acerque la fecha del partido.

Bundesliga - Jornada 2 5 sept 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

¿Cómo comprar entradas para el Schalke 04 vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido Schalke 04 vs Bayern de Múnich en el VELTINS-Arena el 5 de septiembre de 2026:

Tienda oficial de entradas del Schalke 04: Las entradas principales para la zona local se distribuyen directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Schalke.

Portal de entradas del FC Bayern de Múnich: Las entradas de la zona visitante para los aficionados desplazados se asignan a través del sistema oficial de entradas para partidos fuera de casa del Bayern de Múnich.

Intercambio oficial de entradas: El club gestiona un mercado oficial de reventa (Ticketbörse) donde los abonados revenden entradas a precio nominal para partidos individuales.

Mercados secundarios: También se pueden consultar opciones secundarias en plataformas como StubHub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Schalke 04 vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Precios de las entradas para el partido de Schalke 04 vs Bayern de Múnich de la Bundesliga en el VELTINS-Arena el 5 de septiembre de 2026, convertidos a libras esterlinas:

Entrada general oficial (local y visitante): Las entradas estándar del mercado principal oscilan aproximadamente entre 13 £ y 60 £+ , con las zonas de pie, como la Nordkurve del Schalke, ofreciendo los precios más bajos y los asientos de categoría central en el tramo más alto.

Anuncios en mercados secundarios: En agregadores de reventa como StubHub , las entradas secundarias arrancan actualmente entre 125 £ y 153 £ , según la ubicación en el estadio y la demanda en tiempo real.

Categorías premium y hospitality: Las opciones de asientos premium y las entradas electrónicas de vendedores secundarios verificados pueden alcanzar más de 245 £+ .

Schalke 04 vs Bayern de Múnich de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Schalke 04 vs Bayern de Múnich

El Schalke llega a la nueva temporada de la Bundesliga con un balance irregular en pretemporada de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el Real Madrid, y anteriormente también cayó por el mismo marcador frente al Atalanta a principios de agosto. Antes de esas derrotas, el Schalke enlazó tres victorias seguidas, incluida una goleada por 5-0 al Hessen Kassel y un triunfo por 3-1 contra el Fagiano Okayama FC. En esos cinco partidos marcó 10 goles y encajó nueve.

El Bayern de Múnich afronta la temporada tras haber ganado sus cinco partidos de pretemporada. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 sobre el FC Heidenheim el 18 de agosto, y después de un triunfo por 3-1 ante el RB Leipzig sumó victorias contra el Aston Villa y el Jeju SK. Su resultado más llamativo fue una demolición por 15-0 del equipo amateur FC Rottach-Egern. El Bayern marcó 24 goles en esos cinco encuentros y encajó cinco.

Schalke 04 vs Bayern de Múnich: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue en mayo de 2023, cuando el Bayern de Múnich se impuso por 6-0 en Múnich. En los últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Bayern ha ganado los cinco, con el Schalke sin marcar en cuatro de esos partidos. El Bayern ha marcado 21 goles y no ha encajado ninguno en esa racha, incluido un triunfo por 8-0 en septiembre de 2020.

Clasificación del Schalke 04 vs Bayern de Múnich

En la tabla de la Bundesliga, el Schalke 04 ocupa la 15.ª posición, mientras que el Bayern de Múnich es tercero antes de este partido.